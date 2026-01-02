강훈식, 이혜훈 지명에 “李대통령도 ‘도전’이라고 생각…청문회서 정책 비전·철학 검증될 것”

강훈식 대통령실비서실장은 2일 국민의힘 출신 이혜훈 전 의원이 이재명 정부 기획예산처 초대 장관 후보자로 지명된 것에 대해 “이재명 대통령도 이게 도전이라는 사실을 알고 있다”고 말했다.

강훈식 대통령비서실장. 연합뉴스

강 실장은 이날 오전 ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’에 출연해 “도전이지만 우리가 도전하지 않으면 할 수 없는 문제로 인식하고 있다”며 이같이 밝혔다.

강 실장은 “이 대통령이 내란과 계엄 관련 발언을 보고 받고 (이 후보자가) 사과할 의지가 있는지 없는지 확인했다”며 “더 많은 국민과 함께 할 수 있어야 하고 내란과 계엄에 대해 진실한 사과를 하는 정도까지는 우리가 고민해 봐야 하는 것 아니냐”고 말했다.

이어 “지금은 이 후보자 인사청문회에서 정책적 비전과 철학에 대해 검증될 것이라 생각하고 검증돼서 이 도전이 잘 됐으면 하는 생각을 갖고 있다”고 덧붙였다.

강 실장은 ‘이 후보자는 처음 제안받았을 때 어떤 반응이었느냐’는 사회자의 질문에 “놀란 것으로 알고 있다”며 “엄청나게 놀랐고 충격적으로 받아들였다”고 했다.

이 후보자가 장관직을 수락한 배경에 대해서는 “이 대통령이 진영을 넘어서려는 시도에 큰 공감이 있었다”며 “나라 경제가 모든 힘을 모아야 경제를 살릴 수 있는 환경이란 인식을 같이하고 있었다고 본다”고 설명했다.

강 실장은 해수부 장관을 포함해 보수 인사의 중용이 계속될 것이라는 물음에는 “계속된다고 말할 수는 없지만 제약을 두거나 그 쪽을 차단하는 것은 아닐 것”이라며 “ 대통령 표현으로 잡탕이 아닌 무지개 컬러를 완성해야 하지 않나”라고 덧붙였다．