“두 아이 키우는 가족입니다”…5년째 선행 이어온 익명 기부자

2021년부터 5년째 이웃 사랑

라면 30상자 배달로 전달

평범한 아이를 키우는 가족이 익명으로 5년간 이웃에게 선물을 전달해 눈길을 끈다.

충북 충주시 목행용탄동 행정복지센터는 이름과 얼굴을 밝히지 않은 채 꾸준히 이웃사랑을 실천하는 기부천사가 있다고 2일 밝혔다. 이 기부천사는 구랍 23일 한 상점 배달을 통해 라면 30상자를 전달했다.

충북 충주시 목행용탄동에서 5년간 익명으로 이웃사랑을 실천한 가족의 편지. 목행용탄동 행정복지센터 제공

라면 상자와 함께 편지도 전달됐다. 편지에는 “목행동에서 두 아이를 키우고 있는 평범한 가족입니다. 저희 가족의 따뜻한 사랑이 어려운 이웃 주민들에게 조금이나마 보탬이 되고자 온 가족이 기쁜 마음으로 기탁합니다”라고 적혀 있었다. 그러면서 선물 상자와 눈사람, 가족으로 보이는 4명, 크리스마스트리 등의 그림이 그려졌다.

이 가족은 지난해에도 라면 30상자를 전달했다. 가족이 이렇게 기부한 것은 2021년부터로 이번이 5년째다. 이 물품은 목행용탄동 명예사회복지공무원을 통해 지역 내 도움이 필요한 가정에 전달할 예정이다.

김형문 동장은 “남모르게 이웃사랑을 실천하는 분이 계셔서 어려운 분들에게 도움을 주고 있다”며 “기부한 물품은 꼭 필요한 곳에 민들레 홀씨처럼 퍼져나갈 수 있게 잘 전달하겠다”고 말했다.