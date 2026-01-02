김영환 충북도지사 “도정 최우선 과제 민생 안정과 경제 회복”

김영환 충북도지사가 2026년 새해를 맞아 민생 안정과 경제 회복을 강조했다.
김 지사는 2일 도청 대회의실 시무식 신년사에서 “대내외 복합 위기로 어려운 여건 속에서도 그간 쌓아온 성과를 기반으로 더 큰 미래를 향해 담대하게 나아가겠다”고 말했다. 이어 “올해 신년 화두를 ‘한∙가∙온길’로 정하고 대한민국 한가운데에서 가치의 본질을 되새기고 혁신을 실천해 도민과 함께 미래의 꿈을 현실로 완성하는 길을 열겠다”고 덧붙였다.
도정의 최우선 과제로는 민생 안정과 경제 회복을 꼽았다. 그는 “고환율∙고물가∙고금리로 가중된 민생의 부담을 도민이 홀로 감내하지 않도록 늘 곁에서 함께 하겠다”고 강조했다.
충북의 미래 100년을 책임질 핵심 사업 추진에도 속도를 낸다. 청주공항 민간 전용 활주로 건설을 위한 제7차 공항개발 종합계획 반영과 특별법 제정을 반드시 실현하겠다는 의지다. 또 K-바이오스퀘어 조성, AI(인공지능)바이오영재학교 개교, 글로벌 R&D 임상병원 건립 등 바이오·메디컬 분야를 집중적으로 육성하고 카이스트∙서울대병원과의 협력을 강화한다. 청주공항~김천 철도 국가철도망 구축계획 반영, 충청권 광역급행철도, 영동~진천 민자고속도로 구축 등 교통 기반도 갖춘다.
문화∙관광 분야에서도 도약을 준비한다. 도청 본관 그림책정원1937 개관과 청풍호 바람달공원 조성을 마무리하고 충북아트센터와 도립 미술관·문학관 건립 사업을 추진한다. 다목적 돔구장 건설 구상을 구체화해 도민의 문화∙스포츠 수요에 선제로 대응할 계획이다.
여기에 일하는밥퍼, 의료비후불제, 도시근로자∙도시농부, 영상자서전 등 충북형 혁신 정책을 현장 중심의 내실화를 다진다. 이를 통해 충북에서 시작된 혁신으로 대한민국 곳곳에 활력을 불어넣겠다는 구상이다.
김 지사는 “충북도는 새해에도 좌고우면하지 않고 다르게 생각하며 대담한 도전과 신속한 실천으로 변화와 혁신의 도정을 이끌겠다”며 “도민의 행복과 충북의 미래를 열며 대한민국의 중심을 향해 힘차게 나아가겠다”고 약속했다.