정청래 “국힘, 신천지 특검 켕기나…위헌정당 해산 가능”

정청래, 당 혼란 속 대야 압박 강화

“통일교 특검에 신천지 꼭 포함할 것”

“국힘, 내란사태 핵심 주류 세력”

‘내란 청산’ 앞세워 정국 주도권 확보 포석

더불어민주당 정청래 대표가 ‘공천헌금’ 의혹으로 당 안팎이 혼란스러운 가운데 새해 첫 법안으로 ‘2차 종합 특검’과 ‘통일교·신천지 특검’ 추진 의사를 재확인하며 대야 압박 수위를 끌어올렸다. 내란 청산 기조를 전면에 내세워 지지층을 결집하고 정국 주도권을 되찾으려는 행보로도 풀이된다.

정 대표는 2일 최고위원회의에서 “(국민의힘이) 통일교·신천지 특검에 왜 신천지를 포함하느냐고 어깃장을 놓는다”며 “신천지를 꼭 포함시켜야 한다”고 강조했다. 그러면서 국민의힘을 향해 “켕기는 게 많은가”라고 반문했다.

정 대표는 “국민의힘과 신천지 간 정교유착 의혹이 있다”며 “이 부분에 대해 확실하게 끊어낼 것은 끊어내야 한다”고 주장했다. 그는 “헌법 정신은 삼권 분립, 정교 분립의 원칙”이라고 덧붙였다.

앞서 홍준표 전 대구시장은 지난 2021년 국민의힘 대선 경선에서 신천지가 조직적으로 가입해 당시 대선 후보였던 윤석열 전 대통령을 지원했다고 주장한 바 있다.

정 대표는 내란 청산 기조도 거듭 강조했다. 그는 “12·3 비상계엄 내란 사태가 발생한 지 1년이 지났지만 윤석열 파면 이후 누구 하나 제대로 단죄받은 사람이 없다”며 “제대로 사죄한 책임자도 없다”고 지적했다. 이어 “채해병·내란·김건희 특검에서 미처 다 밝히지 못한 비리와 부정부패, 국정농단 의혹은 여전히 넘친다”고 했다.

나아가 정 대표는 헌법상 위헌정당 해산 규정을 언급하며 국민의힘을 향한 공세 수위를 높였다.

그는 “헌법 제8조4항은 정당의 목적이나 활동이 민주적 기본 질서에 위배될 때 위헌정당 해산 심판 대상이 된다고 규정한다”며 “이미 국민의힘은 추경호 전 원내대표 등이 내란과 연루된 의혹이 있다”고 말했다. 정 대표는 “윤석열 내란 우두머리가 국민의힘 당원 아닌가”라며 “지금은 당적을 정리했지만 결국은 국민의힘이 12·3 비상계엄 내란 사태의 핵심 주류 세력 아니었나”라고 목소리를 높였다.

한편 경찰은 2018년에서 2020년 사이 통일교가 민주당 전재수 의원과 임종성 전 민주당 의원, 김규환 전 바른미래당 의원을 비롯한 정치권에 전방위적인 로비를 벌였다고 보고 수사에 속도를 내고 있다.