국힘 "與, 솜방망이 징계쇼 말고 특검해야"…공천헌금 의혹 맹공

"당시 이재명 대표 등 지도부 묵인 여부까지 밝혀야" 주장

국민의힘은 2일 더불어민주당이 공천헌금 수수 의혹을 받는 강선우 의원을 제명하고 김병기 의원에 대해서는 징계 추진 방침을 밝히자 "솜방망이 징계쇼"라며 민주당에 특검을 압박했다.



국민의힘은 이 과정에서 민주당 정청래 대표와 가까운 인사의 경우 비위 의혹에도 징계 조치가 나오지 않았다는 점을 부각하면서 '친청(친정청래)은 무죄냐'며 이른바 갈라치기도 시도했다.

국민의힘 송언석 원내대표. 연합뉴스

송언석 원내대표는 이날 국회에서 기자간담회를 열어 "민주당은 보여주기식 솜방망이 징계 쇼로 얼렁뚱땅 넘어갈 생각하지 말고 강선우, 김병기 의원을 포함한 당내 대규모 공천헌금 수수 의혹에 대해 엄정한 수사를 자처하라"고 요구했다.



그는 "민주당이 그토록 애지중지하고 만병통치약처럼 생각하는 특검 수사는 이럴 때 사용하라고 있는 것"이라며 즉각적인 특검 도입을 촉구했다.



또 "의아한 것은 이춘석, 강선우, 김병기 등 친명계 의원들에겐 발 빠르게 징계쇼를 하는데 최민희 과학기술정보방송통신위원장의 결혼식 금품수수 의혹, 장경태 의원의 성추행 의혹에는 철저히 눈감아주는 정청래 대표의 이중성"이라며 "혹시 친명 유죄, 친청 무죄냐"라고도 했다.



최은석 원내수석대변인은 논평에서 강 의원을 향해 "공천 헌금 의혹은 민주주의의 꽃인 공천과 선거 과정의 신뢰를 심각하게 훼손할 수 있는 중대한 사안"이라며 "탈당으로 몸을 숨길 것이 아니라 국회의원직을 내려놓고 성실하게 수사에 협조하고 진상 규명에 임하라"고 말했다.



박성훈 수석대변인도 논평을 통해 "민주당 공천헌금 의혹과 관련해 강선우와 김병기는 물론 당시 이재명 대표 등 지도부의 묵인 여부까지 낱낱이 밝혀야 한다"며 "당시 이 대표나 당 대표실 차원에서 공천 뇌물 의혹을 인지하고도 아무런 조처를 하지 않았다면 관리 소홀을 넘어 '공천 비리 묵인 또는 방치'에 해당할 수 있는 매우 중대한 사안으로, 수사를 통해 진실을 가려야 한다"고 주장했다.



한동훈 전 대표는 페이스북에 "김 의원은 뇌물 공천자를 탈락시키지 않고 이를 도운 강선우의 공범"이라며 "혼자만 제명당한 강선우는 억울할 것이다. 강선우가 제명이라면 공범 김병기도 제명이고 김병기 공천뇌물 묵인한 이재명 (당시) 대표도 마찬가지 아니냐"고 말했다.

<연합>