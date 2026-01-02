작년 천장 뚫은 금·은값…올해도 귀금속 상승랠리 이어질까

"원자재 순환매 가능성…상반기 금→하반기 에너지 전망"

지난해 금·은 가격이 천정부지로 치솟으며 그야말로 '이름값'을 했다.



2일 뉴욕상품거래소(COMEX)에 따르면 국제 금 선물 가격은 2025년 12월 31일 온스당 2,641.00달러에서 작년 12월 31일 4,341.10달러로 64.4% 상승했다.

사진=AP연합뉴스

폐장일을 앞두고 시카고상품거래소(CME)의 증거금 인상 이슈가 발생하며 지난달 31일 1.03% 하락했으나 4,300달러대를 유지하며 견조한 모습을 보였다.



은 가격 상승세를 더 가팔랐다.



같은 기간 은 선물은 29.24달러에서 70.60달러로 141.5% 급등하면서 1980년 은 파동 당시 가격(48.7달러)을 45년 만에 경신했다.



금·은값 최고치 경신 랠리에 국내 투자자들의 관련 상품 매수 심리도 강해졌다.



'TIGER KRX금현물' 순자산총액은 상장일인 지난해 6월 24일 492억원에서 12월 30일 1조217억원이 되며 20배로 불어났다. 같은 기간 지수(종가)는 9,840에서 13,850으로 40.8% 증가했다.



해당 ETF는 한국거래소 KRX금시장에 상장된 순도 99.99% 금을 직접 편입하고 한국예탁결제원에 보관하는 현물형 상품이다.



삼성KRX금현물 상장지수증권(ETN) 지표가치총액은 지난해 1월 444억원에서 12월 30일 706억원으로 59.0% 늘었다. 지수는 22,210에서 35,500으로 58.9% 상승했다.



증권가에서는 올해도 금·은 가격의 상승 추세는 이어질 것으로 전망하면서도 원자재 내 순환매가 이뤄질 수 있다고 봤다.



오재영 KB증권 연구원은 "2025년 원자재 성과는 금과 기타 원자재 간 차이가 극명했다"며 "금을 포함한 귀금속과 일부 비철금속은 큰 폭 상승했으나 에너지 및 농산물은 하락하며 전체 원자재 지수는 보합에 그쳤다"고 분석했다.



오 연구원은 "금 가격의 장기적인 랠리는 지속할 것으로 예상되나 단기간 가파르게 상승한 데 따른 가격 부담으로 상승 폭은 다소 완만해질 수 있다"며 "수요가 금에서 일부 다른 원자재 테마로 확산하는 순환 상승을 예상한다"고 전망했다.



최진영 대신증권[003540] 연구원은 "귀금속 중심의 상승이 올해 상반기, 늦어도 3분기까지 가능하겠으나 하반기, 특히 4분기에는 에너지로 주도권이 넘어갈 것으로 예상한다"면서 "유동성을 반영하는 구간에 들어서면서 금 가격 상승 속도가 둔화하고 에너지로 주도주가 바뀔 수 있다"고 판단했다.

