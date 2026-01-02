장동혁 만난 MB “야당 하기 참 힘든 시기… 국민에 희망 줘야”

MB, 지선 승리 위해 당 통합 재차 강조

이명박 전 대통령이 2일 국민의힘 장동혁 대표를 만나 “수구 보수가 되면 퇴보하는 것”이라며 당의 화합을 주문했다.

이 전 대통령은 이날 오전 서울 서초구 청계재단 사무실에서 장 대표를 맞아 “과거의 보수가 아니라 따뜻한 보수, 어렵지 않은 보수가 돼야 한다”며 이같이 말했다. 이날 예방에는 정희용 사무총장과 박준태 비서실장, 박성훈 수석대변인이 동석했다.

국민의힘 장동혁 대표가 2일 서울 서초구 영포빌딩에서 이명박 전 대통령을 만나 기념 촬영하고 있다. 연합뉴스

이 전 대통령은 “국민에게 희망을 주는 정치를 해달라”고 당부했다.

그는 “정치사에서 야당 하기가 참 힘든 시기”라면서도 “정치가 어렵게 보이지만 국민이 더 어렵다. 항상 국민을 보고 정치를 하고 국민에게 희망을 줘야 한다”고 강조했다. 장 대표는 이 전 대통령의 발언을 메모하며 경청했다.

당내 화합 필요성도 강조됐다.

국민의힘 장동혁 대표가 2일 서울 서초구 영포빌딩에서 이명박 전 대통령을 만나 외연 확장 등 당 운영 방안과 지방선거 전략에 관한 조언을 듣고 있다. 연합뉴스

이 전 대통령은 “지금은 화합도, 단합도 해야 하고 때로는 결단이 필요한 때”라고 말했고, 이후 이어진 비공개 회담에서도 6·3 지방선거 승리를 위해 ‘당이 하나로 똘똘 뭉쳐야 한다’고 당부한 것으로 전해졌다. 이 전 대통령은 장 대표에게 ‘국민의힘 의원들을 틈나는 대로 찾아가 목소리를 듣고 마음을 얻으라’고 주문했다고 박 수석대변인은 전했다.

이 전 대통령은 “이재명정부와 더불어민주당에 쏠려있는 권력이 지방권력까지 장악하면 국가적으로 도움이 되지 않는다”며 지선 승리 중요성도 강조했다.

야당이 청년들을 위한 정치에 더 적극적이어야 한다는 조언도 나왔다. 박 수석대변인은 이 전 대통령 예방 후 기자들과 만나 “당이 더 적극적으로 청년들에게 읍소하고, 도와달라는 메시지를 진정성 있게 내고, 청년과 함께하는 모습을 보이는 게 좋겠다고 말씀하셨다”고 밝혔다.