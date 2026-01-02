“살빼기 전엔 못 나간다”…中 ‘군대식 다이어트 캠프’ 유행

중국에서 외부와 완전히 격리된 상태로 고강도 운동과 식단 통제를 병행하는 이른바 ‘군대식 다이어트 캠프’가 확산하고 있다.

지난달 30일(현지시간) 영국 매체 더 선에 따르면, 민간과 일부 공공 주체가 운영하는 폐쇄형 체중 감량 시설이 중국 각지에서 성행하고 있는 것으로 알려졌다.

중국의 군대식 다이어트 캠프. 인스타그램 캡처

참가자는 자발적으로 시설에 입소하지만, 프로그램이 시작되면 정당한 사유 없이는 외출이나 중도 퇴소가 허용되지 않는다. 이 때문에 일부에서는 해당 시설을 비만율을 낮추기 위한 ‘감옥 네트워크’로 부르기도 한다.

캠프 내부 실태는 최근 28세 호주 여성 A씨가 사회관계망서비스(SNS)에 체험 영상을 공개하며 알려졌다. A씨는 4주 과정 등록비로 약 1000달러(약 145만원)를 내고 입소했다고 밝혔다.

영상에 따르면 참가자들은 매일 4시간 이상 단체 에어로빅, 고강도 트레이닝, 실내 자전거 수업 등을 의무적으로 수행한다. 식단 역시 엄격히 제한돼 오리 요리와 채소, 생당근 등이 정량 제공되며, 컵라면·과자·튀김류 등 고열량 식품은 입소 시 모두 압수된다.

시설은 높은 콘크리트 담장과 전기 철조망, 경비 인력이 배치된 출입구 등으로 외부와 물리적으로 차단돼 있다. 숙소는 5인 1실 형태로 공용 세면장과 샤워 시설, 재래식 화장실을 사용한다. A씨는 국적과 언어 능력에 관계없이 누구나 참여할 수 있다고 전했다.

그는 입소 7일 만에 2.25㎏, 14일 차에는 14㎏을 감량했다고 주장하며 “모두가 같은 목표를 가지고 있어 동기 부여가 된다”고 긍정적으로 평가했다.

다만 전문가들은 비만 자체를 관리할 필요성은 분명하지만, 급격한 체중 감량은 요요 현상이나 탈수, 전해질 불균형 등 건강 문제로 이어질 수 있다고 경고하고 있다.