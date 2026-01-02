지난해 제일 많이 팔린 가수는…피지컬 앨범 판매량 690만장 줄어

지난해 피지컬 앨범이 작년에 비해 690만여장 줄어든 것으로 조사됐다. 특히 남자 가수보다 여자 가수의 판매량 감소세가 더욱 두드러졌다.

2일 써클차트 김진우 음악전문 데이터저널리스트에 따르면 지난해 1주차부터 50주차까지 피지컬 앨범 누적 판매량 400위까지 합계한 ‘연간 피지컬 앨범 판매량’은 8571만9740장으로, 전년 동기(9266만9650장) 대비 694만9910장(7.5%) 감소했다.

2025년 피지컬 앨범 누적 판매량 톱 15. 써클차트 제공

특히 피지컬 앨범 누적 판매량은 글로벌 그룹 방탄소년단(BTS)가 마지막으로 단체 활동을 했던 2023년에 정점(1억1517만2375장)을 찍은 이후 계속 줄고 있다.

같은 기간 누적 앨범 판매량이 100만장 이상인 가수는 23팀으로 전년 동기(24팀) 대비 1팀 감소했다.

개별 앨범으로 100만장 이상 팔린 앨범은 18장으로, 또한 전년 동기(20장) 대비 2장 감소했다.

연도별 1∼50주차 피지컬 앨범 누적 판매량 400위 합계. 써클차트 제공

성별로 구분해 분석하면 누적 앨범 판매량이 100만장을 넘긴 남자 가수 수는 17팀으로 전년 동기 대비 3팀이 늘었지만, 누적 앨범 판매량은 전년 동기 대비 190만여장(-2.9%) 감소했다.

여자 가수의 경우 누적 앨범 판매량이 100만장을 넘긴 여자 가수는 6팀으로 전년 동기 대비 4팀 감소했다. 누적 앨범 판매량도 전년 동기 대비 530만여장(-19.9%) 줄었다.

개별적으로는 보이그룹 스트레이 키즈가 698만6103장으로 가장 많이 팔렸다. 이들은 전년 동기 대비 110만여장 증가했다.

이어 보이그룹 세븐틴이 343만75장, 엔시티 위시(NCT WISH)가 294만6509장, 엔하이픈(ENHYPEN)이 294만5569장으로 뒤를 이었다.

10위권 내에선 아이브(273만8796장·7위)와 에스파(238만9082장·10위)로 걸그룹은 2팀만 이름을 올렸다.