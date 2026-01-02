“갑자기 말이 어눌해진다면”… 한파 속 ‘뇌졸중’ 골든타임 4시간 30분

일시적 증상도 방심 금물… 고령층 특히 주의 필요

겨울철 뇌졸중 전조증상은 ‘F·A·S·T 법칙’으로 확인할 수 있다. 얼굴·팔·언어 이상이 나타나면 즉시 병원을 찾아야 한다. 클립아트코리아

기온이 급격히 떨어지는 겨울철에는 혈관이 수축하고 혈압이 오르면서 뇌졸중 위험이 커진다. 전문가들은 불필요한 실외 활동을 줄이고 방한용품으로 체온을 유지하는 등 예방 수칙을 지킬 것을 당부한다.

뇌졸중은 뇌혈관이 막히는 뇌경색(허혈성)과 혈관이 터지는 뇌출혈(출혈성)로 나뉜다. 질환 특성상 24시간 대응이 필요하고 중환 비율이 높아 치료 과정의 위험도 크다.

건강보험심사평가원에 따르면 뇌졸중 환자는 ▲2018년 59만 1946명 ▲2019년 61만 776명 ▲2020년 60만 2161명 ▲2021년 62만 504명 ▲2022년 63만 4177명으로 증가 추세다. 2022년 기준 진료 환자는 70대(19만 5608명), 60대(17만 4109명), 80세 이상(16만 6978명) 순으로, 고령층에서 각별한 주의가 요구된다.

증상은 손상 부위에 따라 다양하지만, 대부분 신체 한쪽에서 나타난다는 점이 특징이다. 전신 위약감이나 양쪽 팔다리 감각 저하는 다른 원인일 가능성이 크다. 전조증상 확인에는 Face·Arm·Speech·Time의 ‘F·A·S·T 법칙’이 유용하다.

웃을 때 한쪽 얼굴이 처지거나 한쪽 팔에 힘이 빠지거나 말이 어눌해지면 즉시 119에 신고해 병원을 찾아야 한다.

이대서울병원 신경과 박무석(사진) 교수는 “뇌졸중은 증상이 갑작스럽게 나타나 치료 시기를 놓치면 심각한 후유증이나 사망으로 이어질 수 있다”며 “증상 발생 직후 골든타임 4시간 30분 이내 병원을 찾아 신속한 진단과 치료를 받아야 한다”고 강조했다.

박 교수는 “갑작스러운 심한 두통, 어지럼증, 시야 장애도 전조 신호일 수 있다”며 “일시적 증상이라도 가볍게 넘기지 말아야 한다”고 말했다. 이어 “고혈압·당뇨·고지혈증 관리, 절주와 금연, 규칙적인 운동은 첫 발생뿐 아니라 재발 예방에도 도움이 된다”고 덧붙였다.