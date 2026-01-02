‘40세’ 김재중 “리프팅 시술받아…중력은 어쩔 수 없더라”

가수 김재중이 방송을 통해 노화에 대한 고민과 자기관리 방법을 밝혀 눈길을 끌었다.

김재중은 지난달 31일 방송된 JTBC 예능 프로그램 ‘이과생 상담동아리-T끌모아 해결’에 가수 조째즈와 함께 게스트로 출연했다.

이날 방송인 홍진경은 올해 40세이자 데뷔 22년차인 김재중의 외모에 대해 “조째즈와 김재중이 동갑이다. 놀라운 사실 아니냐”라고 말했다. 이에 조째즈는 “본의 아니게 혼란을 드려 죄송하다”고 말해 웃음을 자아냈다.

JTBC ‘이과생 상담동아리-T끌모아 해결’ 방송 화면 캡처

조째즈는 “이제는 목소리가 아니라 얼굴로 승부를 보고 싶다”며 “자기 관리를 어떻게 해야 할지 모르겠다”고 고민을 털어놨다. 또한 “2000년대생들과 함께 활동하다보니 소속사 사장님 같은 기분”이라며 노화 관리에 대한 부담감을 드러냈다.

또한 “쌍꺼풀 수술, 코 수술, 치아 시술까지 했다”며 “지금 시세로 따지면 약 2000만원 정도”라고 고백했다.

이에 김재중은 “조째즈의 고민이 내 고민과 같다”며 공감했다. 그는 “10대 때 데뷔해서 내 얼굴을 오래 봐온 분들에게는 노화가 더 잘 보일 수밖에 없다”며 “중력의 힘은 어쩔 수 없다. 처짐이 생기다 보니 리프팅 시술 같은 관리는 하고 있다”고 고백했다, 그는 “요즘은 줄기세포 시술에도 관심이 있다”고 덧붙였다.

김재중은 2003년 그룹 동방신기로 데뷔한 뒤 솔로 가수와 배우로 활동을 이어오고 있다.