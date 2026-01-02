李대통령 “대한민국 분수령…공직자 사명 다해달라”

시무식 열고 靑 직원들과 의기투합

“국민은 쉬어도 대한민국은 쉬지 않는단 각오로 임해달라”

이재명 대통령이 2일 청와대 첫 시무식에 참석해 “2026년을 대한민국 대도약의 해로 만들기 위해 ‘국민은 쉬어도 대한민국은 쉬지 않는다’는 각오로 모두가 각자의 자리에서 맡은 역할을 성실히 해달라”고 직원들에게 당부했다.

이재명 대통령. 청와대통신사진기자단

청와대는 이 대통령이 이날 오전 영빈관에서 열린 청와대 전 직원 대상 시무식에 깜짝 참석했다고 밝혔다. 청와대는 이 대통령의 시무식 참석에 대해 “공직자들과 직접 소통하며 현장소통·민생중심의 국정 운영 의지를 분명히 밝히는 자리였다”며 “이 대통령은 그간 직원들의 헌신과 노력을 격려하고 청와대 국정 운영 체제가 정상적으로 자리 잡았음을 강조하며 새해 국정 운영에 임하는 책임감과 각오를 밝혔다”고 전했다.

이 대통령은 국민의 삶을 책임지는 공직자로서의 책임감과 사명감을 강조하며, 공직자의 마음가짐과 행동 하나하나가 수많은 국민의 삶과 미래에 직결된다는 점을 인식하고 진심을 다해 직무에 임해줄 것을 청와대 직원들에게 요청했다. 이어 “공직자 대다수는 이미 자신의 본분을 충실히 다하고 있다”고 격려한 뒤 “대한민국이 지금 중요한 분수령에 서 있다”라면서 청와대 공직자로서의 역사적 사명을 끝까지 다해달라고 당부했다.