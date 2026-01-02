세계일보
2026년 개장일 코스피 사상 처음 4,300선 돌파 [한강로 사진관]

입력 : 2026-01-02 23:02:02
수정 : 2026-01-02 23:02:01
이제원 선임기자
한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

 

코스피가 전 거래일(4214.17) 보다 95.46p(2.27%) 오른 4309.63에 마감한 2일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 지수가 표시되고 있다. 코스닥 지수는 전 거래일(925.47) 보다 20.10p(2.17%) 오른 945.57에 거래를 마쳤다

 

2026년 개장일인 2일 코스피가 사상 처음으로 4,300선을 돌파했다. 특히 메모리 반도체 슈퍼 사이클에 대한 기대감 속에 삼성전자가 '13만전자'를 향해 거침없이 질주했다.

 

한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일보다 2.27% 오른 4,309.63에 거래를 마쳤다. 코스피는 전장보다 10.36포인트(0.25%) 오른 4,224.53으로 출발해 장중 기준 역대 최고치인 4,226.75(2025년 11월 4일)를 넘어섰고, 오름폭을 계속 키워나가 4,300선도 돌파했다.

 

지난달 반도체 수출이 전년 동기 대비 22.2% 증가한 1천734억달러를 기록하며 전년에 이어 역대 최대 실적을 다시 쓴 것이 투자심리를 자극했고 삼성전자와 SK하이닉스는 나란히 신고가를 경신했다. 특히 삼성전자는 7.17% 급등한 12만8천500원으로 장을 마치면서 '12만 전자'를 넘어서 '13만 전자'를 목전에 뒀다. SK하이닉스는 3.99% 오른 67만7천원에 장을 마감했다.

이제원 기자

