[단독] ‘화재 대비 불량’ 고층 건축물, 경기·대전 집중…서울은 미미 [박진영의 뉴스 속 뉴스]

소방청 특별소방검사 결과

불량 고층 건축물 32곳

경기에 9곳, 대전은 8곳

서울 2곳, 부산 1곳 그쳐

소방청이 지난해 홍콩 아파트 화재를 계기로 실시한 특별소방검사 결과, 화재 예방 대비 ‘불량’ 판정을 받은 고층 건축물 절반가량이 경기와 대전에 집중돼 있는 것으로 나타났다. 전국에서 고층 건축물이 가장 많은 서울은 미미했다.

3일 국회 행정안전위원회 소속 더불어민주당 권칠승 의원이 소방청에서 제출받은 자료에 따르면 지난달 1∼12일 특별소방검사에서 불량 사항이 적발된 고층 건축물 32개소 중 9개소가 경기, 8개소는 대전에 위치해 있다. 대전은 점검 대상인 시내 고층 건축물 모두 불량 판정됐다.

김승룡 소방청장 직무대행(오른쪽 네 번째)이 지난해 12월8일 서울 여의도 서울국제금융센터(IFC)에서 개최한 고층 건축물 안전 관리 강화 토론회에서 전문가들과 개선 방향을 논의하고 있다. 소방청 제공

국내에 30층 이상인 고층 건축물은 6503개소로, 이번 검사는 50층 또는 높이 200m 이상인 초고층 건축물 140개소, 가연성 외장재가 쓰인 고층 건축물 83개소 등 223개소에 대해서만 우선 진행됐다. 지역별로는 서울이 64개소로 가장 많고, 부산 55개소, 인천 32개소, 경기 28개소, 대구 17개소, 대전과 창원 각 8개소, 울산 6개소, 충남 4개소, 전남 1개소다.

경기와 대전에 이어 인천의 고층 건축물 6개소에서 불량 사항이 적발됐다. 서울과 부산은 각 2개소, 1개소에 그쳤다. 나머지는 울산이 3개소, 대구 2개소, 전남 1개소다. 충남과 창원은 없다.

소방청은 문제의 32개소 위반 사항 57건 중 56건에 조치 명령, 1건엔 기관 통보 조치했다. 주요 위반 사항은 스프링클러 등 소방시설 유지·관리 불량, 방화문과 방화 구획 훼손, 불에 타지 않는 내화 채움 불량, 유도등 점등 불량, 비상용 승강기 표지 미부착 등이다.

소방청이 2025년 12월 실시한 고층 건축물 특별소방검사 결과. 더불어민주당 권칠승 의원실 제공

소방청은 시민들의 자발적인 감시와 신고를 유도하기 위해 ‘소방·피난·방화 시설 위반 행위 신고 포상제’ 대상을 고층 아파트를 포함한 15종으로 늘리기로 했다. 포상금 지급 기준도 전국적으로 1회 5만원, 월 상한 30만원, 연 상한 300만원으로 일원화한다.

아울러 소방청은 올 상반기 중 신고 포상제 활성화를 위한 각 지방정부의 조례 개정을 독려하는 한편, 이번 점검 대상에서 제외된 고층 건축물 6280개소에 대한 특별소방검사에 나설 방침이다.