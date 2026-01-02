장동혁, 한동훈 겨냥 “통합 걸림돌 먼저 제거해야”

‘당게 논란’ 관련 韓 사과·책임 필요성 시사

국민의힘 장동혁 대표와 내홍을 겪고 있는 당 통합 방안에 대해 “걸림돌이 있다면 그걸 먼저 제거해야 한다”는 입장을 밝혔다. 사실상 ‘당원게시판 논란’의 당사자인 한동훈 전 대표를 겨냥한 것으로, 해당 논란이 해소돼야만 한 전 대표와의 화합이 가능하다는 취지로 풀이된다.

장동혁 국민의힘 대표(왼쪽), 한동훈 전 국민의힘 대표. 뉴시스·뉴스1

장 대표는 2일 국회에서 열린 기자간담회에서 보수대통합 구상에 대한 물음에 “통합과 연대를 가로막는 걸림돌이 있을 수 있다”며 “당내 통합에 어떤 걸림돌이 있다면 그것이 먼저 제거돼야 한다”고 답했다.

그는 “어떤 걸림돌은 당대표가 직접 나서서 제거할 수 없다. 어떤 걸림돌은 당원들과의 관계에 있어 그걸 직접 해결해야 할 당사자가 있다”고 한 전 대표를 우회적으로 겨냥했다. 당게 논란에 대해 한 전 대표가 직접 사과하고, 책임져야 한다는 입장을 시사한 것이다.

장 대표는 “걸림돌이 해결되지 않는데 당대표가 당원 의사와 개인적 판단에 따라 연대나 통합을 함부로 이야기할 수는 없다”며 “당대표가 나서서 대신 설득하거나 해결해줄 수 있는 문제도 아니라고 생각한다”고 재차 덧붙였다. 당대표 차원의 봉합책이나 통합 메시지에 선을 그은 것이다. 그는 “선결해야 할 문제들이 해결되지 않았는데 형식적으로 연대나 통합을 밀어붙인다면 오히려 당의 에너지를 떨어트릴 수 있다”고도 했다.

개혁신당 등과의 연대로 대표되는 ‘범보수 통합론’에 대해서도 시기상조라는 입장을 되풀이했다.

장 대표는 “(지방)선거 전에 연대와 통합을 미리 말하게 되면 자강(自强)으로 채워야 할 부분을 연대가 차지하게 돼 각자의 자강과 확장을 해칠 수 있다”며 “지금 상황에서는 국민의힘의 힘을 키우는 데 더 많은 노력을 하는 게 맞다”고 말했다.