K-컬처 훈풍 탄 국립중앙박물관, 루브르·바티칸 잇는 명소로

지난해 관람객 650만명↑

80년 만에 역대 최고 기록

지난해 국립중앙박물관을 찾은 관람객이 처음으로 650만명을 넘겼다. 1945년 개관 이래 관람객 최고 기록을 달성했다.

국립중앙박물관 모습. 국립중앙박물관 제공

국립중앙박물관은 2025년 연간 관람객 수(2025년 12월 31일 기준)가 총 650만7483명으로 집계됐다고 2일 밝혔다.

관람객 650만명대는 1945년 박물관(당시 국립박물관)이 개관한 이래 역대 최다 기록으로, 2024년 관람객 수(378만8785명)의 약 1.7배에 달한다.

세계 주요 박물관·미술관과 비교해도 최상위권에 해당하는 수준이다. 미술 매체 ‘아트 뉴스페이퍼’의 2024년 통계에 따르면 650만명대는 프랑스 파리의 루브르 박물관(873만7050명), 바티칸 박물관(682만5436명)에 이어 많은 수치다.

작년 한 해 박물관을 향한 발걸음이 계속 이어지면서 외국인 관람도 처음으로 20만명을 돌파했다. 외국인 관람객은 코로나19로 전 세계 이동이 주춤하던 2020∼2021년에는 1만명대로 급감했으나 2023년 이후 17만2천77명, 19만8085명, 23만1192명 등 꾸준히 증가했다.

다만, 지난해 전체 관람객 가운데 외국인 비율은 3.55%에 그쳤다.

국립중앙박물관의 인기는 최근 세계적인 K-컬처 유행 흐름에 힘입은 것으로 풀이된다. 특히 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 선풍적인 인기를 끌면서 박물관 ‘오픈런’(문이 열리자마자 구매하기 위해 뛰는 현상)이 벌어지기도 했다.

유홍준 국립중앙박물관장은 “650만명이라는 숫자는 앞으로 더 잘하라는 국민의 기대와 관심이 담긴 결과”라며 “더욱 수준 높은 전시와 서비스로 국민의 신뢰에 부응하겠다”고 말했다.