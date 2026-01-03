“파격 공천” 선언한 장동혁… 오세훈·박형준 겨냥했나?

“지선 승리 위해 새로운 인물들로 공천 혁신 시도”

당 노선 변경 요구해온 현직 지자체장 겨냥 해석

2일 국민의힘 장동혁 대표가 6·3 지방선거 공천에서 “새로운 인물들로 파격적인 혁신을 시도하겠다”고 밝혔다. 강력한 인적 쇄신을 선언한 것인데, 당 노선을 두고 최근 장 대표와 대립각을 세운 오세훈·박형준 등 현직 지자체장들을 겨냥한 것 아니냐는 분석이 나온다.

장동혁 국민의힘 대표가 2일 서울 여의도 국회에서 열린 기자간담회에서 모두발언하고 있다. 뉴스1

장 대표는 이날 국회 기자간담회에서 지방선거 관련 질문을 받고 “공천에서 새로운 인물, 국민이 감동할 수 있는 인물로 파격적인 쇄신을 하는 것이 지선 승리의 전제조건”이라며 “이번 지선에서 승리하기 위해 새로운 인물들로 파격적인 공천 혁신을 시도하겠다”고 말했다.

‘파격 공천’ 선언을 두고 당내에서는 “현직 지자체장들을 저격한 발언”(영남권 초선 의원)이라는 해석이 나왔다. 12·3 비상계엄 사과 및 윤석열 전 대통령과의 절연 등을 당 지도부에 요구하며 장 대표에게 공개적으로 반기를 든 오세훈 서울시장과 박형준 부산시장을 겨냥한 ‘물갈이’ 예고라는 것이다.

장 대표는 “당 지지율과 후보의 경쟁력 사이에는 차이가 있을 수밖에 없다”며 “당은 당의 지지율을 높이기 위해 최선을 다해야 하지만, 후보도 후보들대로 경쟁력을 높이기 위해 최선을 다해야 한다”고도 했다. 서울과 부산이 현재 지선 최대 격전지로 꼽히는 가운데, 각종 여론조사에서 오 시장과 박 시장은 여당 후보군과 치열한 접전을 벌이는 것으로 나타나고 있다.

오세훈 서울시장(왼쪽), 박형준 부산시장. 연합뉴스·부산시 제공

장 대표는 이날 계엄에 대한 입장을 재차 밝히면서도 “계엄에 대한 제 입장을 반복해 묻는 것은 바람직하지 않다”며 “(계속해서) 제 입장을 요구하는 것은 다른 정치적 의도가 있다고밖에 볼 수 없다”고 불쾌감을 드러냈다. 오 시장은 전날 장 대표가 참석한 당 신년 인사회에서 “계엄으로부터 당이 절연해야 할 때가 온 것 같다”며 “그동안 기다릴 만큼 기다렸고 참을 만큼 참았다”고 직격한 바 있다.

같은당 나경원 의원은 이날 한 유튜브에 출연, ‘오 시장과 더불어민주당 추미애 의원 중 더 이기고 싶은 사람이 누구냐’는 질문에 “오세훈을 좀 이겨보고 싶은데”라고 말했다. 각종 서울시장 후보 적합도 조사에서 1위인 오 시장의 뒤를 잇는 나 의원이 경선 출마를 예고한 것 아니냐는 해석이 뒤따랐다. 나 의원은 전날에도 “후방에서 관전하듯 공개훈수 두는 정치는 비겁하다”며 오 시장의 ‘계엄 절연’ 요구를 직격했다.