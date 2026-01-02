경제계 인사들 한자리에… AI, 경제 재도약 강조

새해를 맞아 경제인들이 한자리에 모여 대한민국 경제 재도약을 한 목소리로 강조했다.

대한상공회의소는 2일 서울 중구 대한상의회관에서 ‘2026년 경제계 신년인사회’를 개최했다. 1962년 시작돼 올해로 64회를 맞은 이번 행사는 기업인을 비롯해 정부·국회·사회 각계 리더들이 한자리에 모이는 경제계 최대 규모의 신년 행사다.

2일 서울 중구 대한상의회관에서 열린 ‘2026년 경제계 신년인사회’ 김민석 국무총리(왼쪽 다섯번째)와 최태원 대한상의 회장(왼쪽 여섯번째)이 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 김영훈 고용노동부 장관, 류진 한국경제인협회 회장, 구윤철 부총리, 국민의힘 장동혁 대표, 김 총리, 최 회장, 더불어민주당 정청래 대표, 김정관 산업통상부 장관, 윤진식 한국무역협회 회장, 김성환 기후에너지환경부 장관, 김기문 중소기업중앙회 회장. 대한상공회의소 제공

‘성장하는 기업, 도약하는 대한민국’이라는 슬로건으로 개최된 올해 신년인사회에는 경제5단체장(최태원 대한상의 회장·류진 한국경제인협회 회장·윤진식 한국무역협회 회장·손경식 한국경영자총협회 회장·김기문 중소기업중앙회 회장)을 비롯한 기업인 500여명이 자리했다.

정부에서는 김민석 국무총리를 비롯해 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관, 김정관 산업통상부 장관, 김성환 기후에너지환경부 장관, 김영훈 고용노동부 장관, 한성숙 중소벤처기업부 장관, 이억원 금융위원회 위원장, 주병기 공정거래위원회 위원장 등이 참석했다.

국회에서는 더불어민주당 정청래 대표, 국민의힘 장동혁 대표, 조국혁신당 조국 대표, 개혁신당 이준석 대표 등이 참석했다.

주요 기업에서는 박승희 삼성전자 사장, 이형희 SK 부회장, 성 김 현대자동차 사장, 하범종 LG 사장, 이태길 한화 사장, 한채양 이마트 사장, 우기홍 대한항공 부회장, 현정은 현대그룹 회장, 정기옥 LSC푸드 회장 등 서울상의 회장단을 비롯해 김윤 삼양홀딩스 회장, 장인화 포스코그룹 회장, 구자은 LS그룹 회장, 이희범 부영그룹 회장, 김선규 호반그룹 회장 등이 참석했다.

지역경제 대표로는 박윤경 대구상의 회장, 박주봉 인천상의 회장, 한상원 광주상의 회장, 정태희 대전상의 회장, 배해동 안양과천상의 회장, 최재호 창원상의 회장 등이 참석했다.

참석자들은 새해 적토마처럼 힘차게 나아가겠다는 경제계의 다짐을 담은 '다시 한번! 기업이 뛰겠습니다' 영상과 함께 대한민국 경제 재도약의 의지를 다졌다.

최 상의 회장은 인사말에서 “2026년은 대한민국에 있어서 가장 중요한 해가 될지도 모른다”며 각오를 다졌다. 최 회장은 이어 “이대로 마이너스 성장을 맞을 것인지, 새로운 성장의 원년을 만들 것인지 결정할 거의 마지막 시기”라며 “30년 전까지 8%대의 성장을 이뤘지만, 5년마다 약 1∼2%포인트씩 감소해 앞으로는 마이너스 성장이 우려된다”고 설명했다.

최 회장은 인공지능(AI)을 성장의 핵심요소로 꼽으며 정책적 뒷받침이 필요하다고 언급했다. 그는 “가장 중요한 성장 원천인 AI 파도에 올라타려면 AI 제너레이션(세대)을 위한 스타트업 시장도 키우고 인프라를 선제적으로 깔고 해외 리소스(자원)도 유입시켜야 한다”며 “모든 정책의 초점을 성장에 맞췄으면 한다”고 제안했다.

류진 한경협 회장도 “AI 혁명을 비롯한 거센 물결이 경제질서를 근본부터 바꿔놓고 있는 가운데 우리도 한국경제의 대전환을 통해서 뉴 K-인더스트리 시대를 열어야 한다”고 목소리를 높였다.

윤진식 무협 회장은 “지난해에는 글로벌 통상 환경의 어려움 속에 우리 무역이 사상 최초로 수출 7천억 달러 돌파라는 역사적인 성과를 이뤄냈다”고 말했다.

손경식 경총 회장은 “기업들이 적시에 투자할 수 있는 환경이 조성되고, 첨단산업 분야를 중심으로 혁신적인 성장을 통해 시장의 활력을 이끌어 낸다면 다시 한 번 우리 경제가 도약할 수 있는 대전환을 맞이할 수 있을 것”이라고 진단했다.

박일준 대한상의 상근부회장은 “올해 신년인사회는 붉은 말의 해를 맞아 경제계와 함께 정부, 국회 주요 인사들이 모두 참여해 경제 재도약의 의지를 다지는 자리였다”며 “기업이 과감한 도전과 혁신으로 위기를 극복하고 성장할 수 있도록 정부와 국회가 법과 제도 개선에 최선을 다해주시길 바란다”고 말했다.