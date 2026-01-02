가정연합 “평화대사 제도는 지역사회 봉사 등 자원봉사제도, 정치적 중립 원칙 지켜와”… 중앙일보 보도 반박

가정연합, 중앙일보 ‘평화대사 정치 개입’ 보도 반박

“자발적 시민 평화운동을 정치 활동으로 왜곡”

세계평화통일가정연합(이하 가정연합)은 중앙일보가 2일자에 보도한 ‘통일교 평화대사는 정치대사? 총선 선대본부장까지 맡았다’는 기사에 대해 “사실을 왜곡한 보도”라고 반박했다.

가정연합은 이날 반론문을 통해 “평화대사 제도는 정치 활동이나 정치 개입을 위한 직책이 아니라, 지역사회 봉사와 통일운동 등 시민 평화운동을 삶 속에서 실천해온 자원봉사 같은 제도”라며 “이를 ‘정치대사’로 규정한 것은 제도의 성격을 근본적으로 오해한 것”이라고 밝혔다.

가정연합은 개별 평화대사의 개인적 정치 이력을 단체의 조직적 정치 개입으로 연결한 데 대해 “개인의 정치 활동은 어디까지나 개인의 영역”이라고 선을 그으며 “평화대사협의회는 일관되게 정치적 중립 원칙을 지켜왔다”는 점을 강조했다. 또 정치자금 전달이나 불법 로비 의혹을 평화대사 제도와 연결한 것에 대해 “사실관계가 확인되지 않은 의혹”이라고 지적했다.

가정연합은 “공익적 비판과 감시라는 언론의 역할은 존중되어야 하지만, 개별 사례를 일반화하거나 단체의 본질적 성격을 왜곡하는 보도에 대해서는 보다 신중하고 균형 잡힌 접근이 필요하다”고 요청했다.