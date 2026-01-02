김병기 ‘구의원 금품’ 서울청서 직접 수사… 동작서, 차남의혹 참고인조사

서울경찰청이 더불어민주당 김병기 의원이 구의원들로부터 수천만원 금품을 받았다는 의혹에 대해 직접 수사에 나섰다.

서울경찰청은 2일 언론 공지를 통해 “김병기 의원이 전직 구의원들로부터 금품을 전달받았다는 의혹과 관련한 고발장을 접수했다. 책임수사관서인 공공범죄수사대로 배당해 신속하고 엄정하게 수사할 예정”이라고 밝혔다.

더불어민주당 김병기 전 원내대표가 30일 국회에서 본회의를 앞두고 열린 의원총회에 참석하고 있다. 연합뉴스

김 의원은 총선을 앞둔 2020년 전 동작구의원 2명으로부터 1000만원에서 2000만원 가량의 금품을 건네받았고, 이후 돌려줬다는 의혹을 받는다. 민주당 소속이었던 이수진 전 의원은 2023년 말 이창우 전 동작구청장과 전 동작구의원 등 2명이 이러한 사실이 담긴 탄원서를 제출했다고 밝힌 바 있다.

이와 관련해 이날 오전 한 누리꾼이 김 의원과 전 동작구의원 등을 정치자금법과 청탁금지법 위반 등 혐의로 서울경찰청에 고발했다. 사법정의바로세우기시민행동 김한메 대표도 해당 건에 대해 김 의원과 전 동작구의원 2명을 뇌물수수∙공여 및 정치자금법 위반 혐의로 서울경찰청에 오는 5일 고발하겠다고 예고했다.

경찰은 이 사건까지 포함해 김 의원 관련 사건을 총 12건 수사하고 있다. 서울청 공공범죄수사대가 11건, 동작경찰서가 1건을 맡았다. 동작서는 김 의원의 차남 숭실대 편입 의혹을 수사하고 있는데, 김 의원의 전 보좌진 등을 참고인으로 불러 조사한 것으로 전해졌다. 한 보좌진은 경찰 조사를 통해 김 의원으로부터 당분간 국회 업무 대신 그와 무관한 차남 편입과 관련한 일에만 집중하라는 취지의 지시를 받았다고 진술한 것으로 알려졌다.