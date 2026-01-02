李대통령 “‘하나의 중국’ 존중…끊임없이 대화하며 상호이익 찾아야”

이재명 대통령이 중국 국빈방문을 앞두고 중국 매체와 인터뷰에서 대만 문제에 대해 “하나의 중국을 존중한다는 입장은 변함 없다”고 밝혔다.
이 대통령은 중국 국빈방문을 앞두고 이날 방송된 중국 중앙TV(CCTV)와의 인터뷰에서 “한중 수교 당시 대한민국 정부와 중국 정부 간 합의된 내용은 여전히 한중 관계를 규정하는 핵심 기준으로 유효하다. 저 역시도 ‘하나의 중국’을 존중한다”며 이같이 말했다.
‘하나의 중국’은 대만∙홍콩∙마카오에 대한 중국 정부의 원칙이다. 중국과 다른 3곳을 분리할 수 없는 하나의 국가로 보고, 합법적 정부 역시 하나 뿐이라는 논리다. 한국 정부는 1992년 한중 수교 이후 지속해 이를 지지하는 대외적 입장을 유지했다.
이 대통령은 “한중 수교 당시에 대한민국 정부와 중국 정부 간에 합의된 내용은 여전히 한중 관계를 규정하는 핵심 규정으로 여전히 유효”하다며 “저 역시 ‘하나의 중국’을 존중하고, 동북아시아 또 대만 양안 문제를 포함한 주변 문제에서 평화와 안정이 매우 중요하다는 점을 명확히 말할 수 있다”고 밝혔다.
이 대통령은 한중 관계에 대해서는 “그동안 약간의 오해 또는 갈등 요소들이 있었다. 한중 관계 발전에 어느 정도 장애요인이 없었다고 할 수 없다”고 했다. 그는 “이번 방중을 통해 그간의 오해들, 갈등적 요소들을 최소화 또는 없애고, 한중 관계가 새로운 단계로 도약하고 발전해 한국과 중국이 서로의 발전에 도움이 되는관계로 확실히 자리매김하게 하는 것이 목표”라고 말했다.
이 대통령은 “중국에도 실사구시라는 용어가 있다. 각자 국익을 충실하게 추구하되 상대의 입장을 최대한 배려해 조정해 나가면 얼마든 더 큰 이익을 얻을 수 있다“며 실용과 배려를 강조했다.
이어 “과거에는 ‘안미경중’ 즉 안보는 미국∙경제는 중국이라는 논리가 있었지만, 이와 관련해 대한민국의 전략적 자율성이 매우 중요하다고 생각한다”면서 “미국과 안보 협력은 피할 수 없는 일이다. 그렇다고 중국과 충돌하는 것은 대한민국 국익에 전혀 도움이 되지 않을 것이다. 한중 양국이 최대한 서로에게 이익이 되는 바를 치열하게 찾아가야 한다”고 말했다.
이 대통령은 “이를 위해 서로 필요한 것이 무엇인지 끊임없이 대화해서 찾아내야 한다”며 “양국 정상의 만남이 최소한 1년에 한 번쯤은 있어야 한다. 제가 중국에 가도 좋고, 중국 지도부가 한국에 와도 좋다”고 제안했다.
한편 이 대통령은 시진핑 중국 국가주석에 대해 “직접 만나보면서 정말 든든한 이웃, 함께 할 수 있는 정말 도움되는 이웃이 될 수 있겠다는 느낌이 들었다”며 “외견적으로 보면 (한중 관계 개선이) 상당히 어려운 상황에 있다. 소통을 통해 해결하고, 서로 도움되는 관계를 만들어 가는 게 중국과 한국에 도움이 된다. 시 주석은 그러한 부분에서 이해도도 높다고 생각한다”고 기대했다.