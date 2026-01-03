이커머스 업계, 라이프스타일 물품 할인 행사

이커머스 업계는 병오년(丙午年·붉은 말의 해) 시작과 함께 라이프스타일 물품을 할인가에 제공한다.

롯데온 제공

3일 업계에 따르면 롯데온은 다이어리·플래너·캘린더 기획전을 진행한다.

올해 다이어리·플래너·캘린더 기획전이 준비돼 새로운 한 해를 준비할 수 있도록 인기 있는 다이어리와 캘린더를 한 자리에 모았다.

신년준비 다이어리 모음전부터 아트박스 올해 다이어리·캘린더 특가 기획전, 두들·프롬리얼리던·인디고 등 데스크 캘린더 모음전을 연다.

행사 기간 동안 최대 10%를 할인 받을 수 있다.

아울러 겨울 휴가를 떠나는 소비자를 상대로 겨울철 스파·온천 여행에 입기 좋은 실내 수영복을 위주로 배럴 브랜드 위크를 진행한다.

윈터 바캉스와 실내 수영복, 비치웨어 등을 최대 50% 할인된 가격에 선보인다.

대표 상품으로는 △우먼 에센셜 스탠다드핏 집업 래쉬가드 △우먼 에센셜 3부 레깅스 쇼츠 △우먼 에센셜 9부 레깅스 쇼츠 △우먼 에센셜 크롭 집업 래쉬가드 △유니 집업 솔리드 판초 타월 등이다.

SSG닷컴은 새해맞이 '쇼핑 익스프레스' 행사로 라이프스타일 부문의 다양한 브랜드 상품을 할인된 가격에 선보인다.

이달 4일까지 진행되는 행사에는 명품, 잡화, 패션, 뷰티, 가전, 스포츠, 유아동, 리빙 등 라이프스타일 부문의 다양한 브랜드 상품을 할인된 가격에 제공한다.

행사 기간 신세계몰 10% 상품 쿠폰과 신세계 백화점몰 8% 상품쿠폰을 제공한다.

상품쿠폰은 1만원 이상 구매 시 최대 1만원 할인이 적용된다.

행사 종료까지 행사 카드로 7만원 이상 결제하면 7% 청구할인 혜택도 받을 수 있다.

11번가는 새해 건강관리 수요를 반영해 간편하게 섭취할 수 있는 식품 등을 할인 판매한다.

이달 4일까지 진행하는 기획전에는 건강식품과 영양분이 풍부한 제철 식품 등이 할인가로 선보인다.

대표적으로 △그레인온 골드카무트 효소G △덴프스 비타민D 1000IU 키즈 △고려은단 식물성 퓨어 rTG 오메가3 캡슐 △JW중외제약 프리미엄 산양유 단백질 분말 등 다양한 건강식품에 대해 최대 15% 할인한다.

또 △통영 생굴 △완도 활전복 △고온 스팀으로 찐 병아리콩 △무설탕 약콩두유 △갓 수확한 해남 밤고구마, 한 봉지로 편리하게 즐기는 견과류 등 건강 간식도 한 자리에 모았다.

G마켓과 옥션은 이달 3일까지 특가 프로모션 'G락페(G마켓 질러락 페스티벌)'를 진행한다.

새해맞이도 G락페 행사 콘셉트에 맞춰 식품부터 라이프스타일 전반에 걸친 상품을 할인한다.

매일 자정(00시)에 공개하는 온에어 핫딜에서는 한우·한돈, 신선식품, 겨울 간식 등을 최저가 수준에 판매한다.

이달 1일에는 엄마네 한우(1++ 등급) 부위별 골라담기 특가로 육회, 국거리, 불고기, 차돌박이, 등심 등을 최대 65% 할인가에 판매한 바 있다.

이 외 한상궁김치 섞박지(2㎏)와 신세계푸드 올반 핫도그(40개) 등을 내놓는다.

24시간 한정 판매하는 G락페 특가 상품도 선보이며 쇼핑 편의를 높이기 위한 새해맞이 5대 테마관도 운영한다.

이에 따라 △새해 다짐(건강·도서) △새해 스타일(패션·뷰티) △새해 포근한 우리집(리빙) △새해 신나는 겨울방학(여행·레저) △새해 장보기(식품·생필품) 등 맞춤형 쇼핑이 가능하다.

행사 기간 5% 중복쿠폰 3종(최대 2000원, 1만원, 3만원 할인)을 통해 가격대 별 맞춤형 할인을 제공하고 슈퍼브랜드데이 MAX 참여 제품 구매 시 최대 15% 적립 혜택도 준다.