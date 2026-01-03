박나래 '주사이모'의 정체… 병원에 근무할 수 있었던 이유는?

박나래 '주사이모'로 알려진 A 씨가 근무했던 성형외과 원장이 A 씨에 대한 이야기를 풀어놓았다. 유튜브 채널 'SBS' 영상 캡처

방송인 박나래의 ‘주사이모’로 알려진 A 씨가 과거에 근무했던 성형외과의 원장이 A 씨의 정체와 병원에서 근무할 수 있었던 이유에 관해 이야기했다.

지난 2일 오후 방송된 SBS ‘궁금한 이야기 Y’에서는 박나래를 비롯해 샤이니 키, 입짧은햇님 등을 상대로 불법 의료 행위를 한 의혹을 받는 일명 ‘주사이모’ A 씨에 대한 이야기가 다뤄졌다.

방송에서 제작진은 A 씨의 명함 속 등장하는 성형외과를 찾아가 원장과 인터뷰를 진행했다. 원장은 A 씨에 대해 “A 씨가 저희 병원에 와서 처음 만났을 때 해외 환자 유치업자로 자신을 소개했다”라면서 사무실을 내어줬지만 그곳에서 의료행위가 이뤄진 사실을 몰랐다고 말했다.

박나래 매니저와 주사이모의 대화 내용. 유튜브 채널 'SBS' 영상 캡처

또 제작진은 대한의사협회와 A 씨가 특진 교수로 재직했다고 주장한 중국의 병원 등에 A 씨와 관련된 문의를 했으나, 대한의사협회는 “회원으로 확인되지 않는다. 조회 안 되는 것 자체가 가입도 안 되어 있고 그런 의사로 등록이 안 되는 상황인 것으로 알고 있다”고 답했다. 중국 병원 역시 “그런 의사는 없다”고 말했다.

이후 A 씨를 직접 만나기 위해 직접 A 씨의 자택을 찾은 제작진은 그의 남편과 만날 수 있었다. 제작진이 남편의 얼굴을 알아보자, 남편은 “A 씨의 남편이 아니다”라고 말했다. 제작진의 추궁에도 남편은 “나와는 상관없는 일”이라며 자리를 피했다.

주사이모 A 씨의 남편은 제작진의 물음에 황급히 자리를 피했다. 유튜브 채널 'SBS' 영상 캡처

A 씨의 지인들은 “A씨가 의대 2학년 재학 중 남편을 만나서 딸을 낳았다고 하더라. 자신을 스스로를 의사라고 소개했다”고 주장했다. 그러면서 “수술방에서 힘들게 일해봤자 더 쉽게 돈을 벌 수 있는 방법이 있으니 의사를 안 한다고 하더라”고 전했다.

한편, 주사이모 A 씨는 박나래를 포함해 그룹 샤이니 멤버 키, 먹방 유튜버 입짧은햇님에게도 불법 의료행위를 한 의혹을 받고 있다. 이 사실이 알려지자 박나래, 키, 입짧은햇님은 모든 활동을 중단하고 출연 중인 방송에서 하차했다.

경찰은 주사이모 A 씨에 대해 출국금지 조치를 내리는 등 수사를 이어가고 있다.