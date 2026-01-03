매섭던 한파 한풀 꺾이고 낮 최고기온 10도까지 [내일날씨]

새해 첫 일요일인 4일 낮 최고기온이 10도까지 올라가는 등 연말연시 이어진 맹추위가 한풀 누그러지겠다.

기상청은 다음 날 아침 최저기온을 -10∼2도, 낮 최고기온은 1∼10도로 3일 예보했다. 전국이 대체로 흐리다가 오후부터 수도권과 강원도는 차차 맑아지겠다.

추운 날씨를 보인 3일 서울 광화문을 찾은 관광객들이 수문장 교대식을 보고 있다. 연합뉴스

충남 서해안에는 비나 눈이 내리겠다. 경기 남부 서해안과 전북에도 0.1㎝ 미만의 눈발이 날리겠다. 예상 적설량은 충남 서해안 1㎝ 미만이다.

지역별 기온은 △서울 -4∼3도 △인천 -4∼2도 △수원 -4∼3도 △춘천 -8∼3도 △강릉 0∼9도 △청주 -1∼5도 △대전 -2∼6도 △세종 -2∼5도 △전주 -1∼6도 △광주 -1∼8도 △대구 0∼7도 △부산 1∼9도 △울산 0∼9도 △창원 -1∼9도 △제주 5∼11도가 되겠다.

미세먼지는 서울, 경기 남부를 비롯한 중부권 일부 권역은 ‘나쁨’, 그 밖의 지역은 ‘좋음’∼‘보통’으로 예보됐다.

바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 1.0∼2.5m, 서해 0.5∼1.5m, 남해 0.5∼2.0m로 예상된다.