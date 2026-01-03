매섭던 한파 한풀 꺾이고 낮 최고기온 10도까지 [내일날씨]

새해 첫 일요일인 4일 낮 최고기온이 10도까지 올라가는 등 연말연시 이어진 맹추위가 한풀 누그러지겠다.
기상청은 다음 날 아침 최저기온을 -10∼2도, 낮 최고기온은 1∼10도로 3일 예보했다. 전국이 대체로 흐리다가 오후부터 수도권과 강원도는 차차 맑아지겠다.
충남 서해안에는 비나 눈이 내리겠다. 경기 남부 서해안과 전북에도 0.1㎝ 미만의 눈발이 날리겠다. 예상 적설량은 충남 서해안 1㎝ 미만이다.
지역별 기온은 △서울 -4∼3도 △인천 -4∼2도 △수원 -4∼3도 △춘천 -8∼3도 △강릉 0∼9도 △청주 -1∼5도 △대전 -2∼6도 △세종 -2∼5도 △전주 -1∼6도 △광주 -1∼8도 △대구 0∼7도 △부산 1∼9도 △울산 0∼9도 △창원 -1∼9도 △제주 5∼11도가 되겠다.
미세먼지는 서울, 경기 남부를 비롯한 중부권 일부 권역은 ‘나쁨’, 그 밖의 지역은 ‘좋음’∼‘보통’으로 예보됐다.
바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 1.0∼2.5m, 서해 0.5∼1.5m, 남해 0.5∼2.0m로 예상된다.