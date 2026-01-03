‘단역배우 성폭행’ 두 자매의 비극…“진상 밝혀달라” 청원글

과거 단역배우 집단 성폭행 사건과 관련해 진상 규명을 요구하는 목소리가 커지고 있다.

국회전자청원 홈페이지 캡처

국회전자청원의 국민동의청원 게시판에 올라온 '단역배우 집단 성폭행 사건에 대한 청문회 및 특검 요청에 관한 청원'이 3일 오후 기준 2만명에 육박한 사람들의 동의를 얻었다.

청원인은 "단역 배우 자매 자살 사건 중 일어난 공권력에 의해 고소 취하가 된 경위, 피해자가 가해자로 뒤바뀐 경위, 자살에 대한 배경을 밝혀주길 바란다"고 취지를 설명했다.

이어 "단역 배우였던 피해자 A씨는 2004년 당시 보조 출연자 반장 12명에게 40여 차례의 성폭행 및 성추행을 당하고도 제대로 된 수사를 받지 못하고, 공권력의 부존재로 제대로 된 수사를 받지 못했다"고 주장했다.

게시물에 따르면, 피해자 A씨는 2009년 스스로 생을 마감했고, 피해자의 동생 B씨도 보조 출연 아르바이트를 소개한 죄책감으로 언니의 장례를 마친 후 언니를 따라갔다.

자매의 어머니는 진상을 밝혀 달라며 외로운 싸움을 이어가고 있다.

청원인은 "판사님도 공권력의 참담한 실패라고 판결문의 부언에 적시했다"며 "피해자가 강제 고소취하를 할 수 밖에 없었던 배경에 대해서도 자세한 진상 규명이 필요하다. 국회 청문회와 특검을 요청드린다"고 했다.