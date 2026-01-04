홀로 할머니 모시던 20대女, 한달 사귄 남친에 피살…고속도로 유기까지

20대男, 살인 및 시체유기 혐의로 구속

한 달여간 사귄 연인을 살해한 뒤 시신을 고속도로에 유기한 20대 남성이 구속됐다.

지난달 31일 여자친구를 살해하고 시체를 유기한 혐의를 받는 20대 남성이 구속 전 피의자 심문을 위해 수원지법 안산지원에 출석한 모습. 오른쪽은 피해 여성 빈소. YTN·MBC 보도화면 캡처

4일 경기 시흥경찰서 등에 따르면 살인 및 시체유기 혐의를 받는 A씨를 구속했다. 수원지법 안산지원은 지난달 31일 A씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 “도망할 염려가 있다”고 구속영장을 발부했다

A씨는 지난달 28일 오후 9시40분쯤 안산시 단원구 선부동 한 주택가에 주차한 자신의 차 안에서 여자친구인 20대 B씨의 목을 졸라 살해한 뒤 그대로 차를 몰고 포천시 한 고속도로 갓길 풀숲에 시신을 유기한 혐의를 받는다.

A씨는 범행 뒤 같이 살던 친구에게 “여자친구를 때렸는데 숨을 쉬지 않는다”고 털어놨고, 이튿날 A씨 친구의 신고를 받고 출동한 경찰에 체포됐다.

A씨는 채팅 앱으로 만나 한 달여간 사귀어 온 B씨와 돈 문제로 말다툼을 하다가 화를 참지 못하고 범행했다는 취지로 진술한 것으로 알려졌다. 두 사람 간에 112 신고 이력은 없었다.

A씨가 B씨의 시신을 유기한 포천 고속도로 인근 풀숲. MBN 보도화면 캡처

숨진 B씨는 2년 전 아버지가 지병으로 사망한 뒤 할머니를 홀로 부양해온 것으로 전해졌다.

유족은 A씨에 대한 엄벌을 촉구하고 있다. B씨의 작은아버지는 MBC에 “형을 보낸 지 얼마 안 돼 조카까지 보내게 됐다”고 울분을 토했다. 사촌언니 또한 “고작 한 달을 사귀었는데 그렇게 분노를 주체하지 못할 일이 뭐가 있을까 싶다”며 “그저 연인을 만나는 일에 죽음까지 무릅써야 하는 거냐”고 분노했다.

경찰은 정확한 사인을 밝히기 위해 국립과학수사연구원에 B씨 시신 부검을 의뢰하는 한편 구속한 A씨를 상대로 구체적인 경위를 조사할 방침이다.

한편 스토킹, 교제폭력 등 관계성 범죄가 살인으로 이어지는 사건은 끊이지 않고 있다. 성평등가족부가 지난달 30일 공개한 ‘2025 여성폭력통계’에 따르면 2024년 전·현 배우자, 연인 등 친밀한 관계에 있던 이를 살해(미수 포함)한 범죄자는 지난해 219명이었던 것으로 나타났다. 범죄자 중 75.8%가 남성이었다.