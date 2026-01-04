“마스크 꼭 챙기세요”…강추위 가고 미세먼지 온다 [오늘날씨]

올해 첫 일요일인 4일은 전국이 흐린 가운데 수도권과 강원도는 가끔 구름이 많겠다. 당분간 기온은 평년 수준의 추위가 지속될 것으로 보인다.

뉴스1

기상청은 당분간 동쪽 지역을 중심으로 대기가 매우 건조하겠다고 예보했다.

건조특보가 발효된 서울과 일부 경기 내륙, 강원 동해안·산지, 전남 동부, 경상권은 대기가 매우 건조하겠고 그 밖의 지역도 건조하겠다.

강원 산지와 동해안에는 바람이 순간풍속 시속 55㎞ 안팎(산지 시속 70㎞ 안팎)으로 강하게 불겠다.

당분간 기온은 평년(최저 -12~0도, 최고 1~9도)과 비슷하겠다. 이날 아침 최저기온은 -11~2도, 낮 최고기온은 1~10도가 되겠다.

주요 도시 예상 최저 기온은 △서울 -4도 △인천 -3도 △춘천 -8도 △강릉 0도 △대전 -2도 △대구 0도 △전주 -1도 △광주 -1도 △부산 1도 △제주 5도다.

최고 기온은 △서울 4도 △인천 2도 △춘천 3도 △강릉 9도 △대전 6도 △대구 8도 △전주 7도 △광주 8도 △부산 10도 △제주 11도로 예상된다.

경기 북부 내륙과 강원 북부 내륙에 한파특보가 유지되는 가운데 당분간 경기 북부 내륙과 강원내륙·산지를 중심으로는 아침 기온이 -10도 안팎으로 낮겠다. 바람이 약간 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮아 춥겠다.

오전 사이 충청권과 전북, 경북 서부 내륙에 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다.

미세먼지는 세종·충북은 '나쁨', 그 밖의 권역은 '좋음'∼'보통'으로 예상된다. 다만 서울·인천·경기 남부·충남은 오전에 일시적으로, 호남권은 오전에, 대구·경북은 오후에 일시적으로 '나쁨' 수준일 것으로 보인다.