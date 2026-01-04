세계일보
메뉴보기메뉴 보기 검색

[속보] 이재명 대통령, 오늘 중국 국빈 방문…시진핑과 정상회담

입력 : 2026-01-04 07:40:22
수정 : 2026-01-04 07:40:22
폰트 크게 폰트 작게
양다훈 기자 yangbs@segye.com
구글 네이버 유튜브

이재명 대통령이 4일 중국으로 출국, 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 갖는다. 한중 관계 전면 복원과 실용 외교의 성과를 가늠할 시험대에 올랐다는 평가다.

 

시진핑 중국 국가주석과 이재명 대통령. 연합뉴스 자료사진

이 대통령은 이날 국빈 자격으로 3박 4일간 중국을 방문해 5일 시진핑 주석과 정상회담을 갖는다. 우리나라 대통령의 중국 국빈 방문은 2017년 문재인 전 대통령 이후 약 9년 만이다. 지난해 11월 경북 경주에서 열린 APEC 정상회의 이후 두 달여 만의 재회다.

양다훈 기자

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지