럭키 "한국사람과 결혼 너무 좋아…혼인신고 절차 복잡"

인도 출신 방송인 럭키가 지난해 한국인 여성과 결혼했지만 한국 국적을 얻지 못했을 뿐만 아니라 혼인 신고도 하지 못했다고 했다.

럭키는 3일 방송한 JTBC 예능프로그램 '아는 형님'에 나와 신혼 생활에 관해 얘기했다.

그는 "결혼 전에 인도 사람이랑 결혼할지 그렇지 않다면 누구랑 할지 많이 물어봤다. 한국 사람이랑 결혼해서 너무 좋다. 한국 사람이랑 결혼하면 복 터진다는 말을 많이 들었다. 결혼하니까 너무 좋다"고 했다.

럭키는 결혼 후 주변에 한국 사람이 더 많아졌다고 했다.

그는 "30년 동안 한국 살면서 어디 방송을 나가든 옆에 외국인이 있었다. 이렇게 한국 사람 많은 게 처음"이라고 말했다.

다만 럭키는 아직 한국 국적을 취득하지 못했고, 혼인 신고도 못했다고 했다.

신동은 "국적은 어떻게 됐냐. 시민권 이런 것도 나오냐"고 묻자 럭키는 "옛날에는 바로 나왔다. 요즘에는 악용하는 사람이 많아 결혼 후 몇 년 이상 거주해야 절차를 밟을 수 있다"고 말했다.

절차가 복잡해 혼인 신고도 하지 못했다고 했다.

럭키는 "혼인신고가 어렵다. 하고 싶어서 구청에 갔는데 국제결혼이다 보니 양쪽 나라에서 요구하는 서류가 많다. 시간이 좀 걸릴 것 같다"고 답했다.

<뉴시스>