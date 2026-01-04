2025년 11월 대형마트 판매, ‘강제휴무 도입’ 이래 최대폭 감소

지난해 11월 대형마트의 상품판매가 13년만에 가장 큰 폭으로 감소한 것으로 나타났다. 지난해 추석 연휴가 있던 10월에 매출이 집중된 영향으로 보이지만, 성장하는 온라인쇼핑에 밀려 경쟁력이 떨어진 결과라는 분석도 나온다.
4일 국가데이터처 국가통계포털에 따르면 지난해 11월 대형마트의 소매판매액지수(2020년=100)는 83.0으로 전월보다 14.1% 하락했다. 소매판매액지수 하락폭은 2010년 통계 작성 시작 이래 하락폭이 가장 컸던 2012년 3월(-18.9%) 이후 13년 8개월만에 최대다. 2012년에는 대형마트 강제휴무가 본격화됐는데, 이에 준하는 매출 감소세를 보인 것이다.
지난해 11월 대형마트 판매 부진은 10월 추석 연휴 매출이 증가한 데 따른 기저효과가 큰 것으로 보인다. 그러나 근본적으로는 온라인쇼핑의 성장에 밀려 대형마트 판매가 둔화한 영향이 크다는 분석이다.
데이터처의 온라인쇼핑 동향에 따르면, 지난해 11월 온라인쇼핑 거래액은 24조1613억원으로 1년 전보다 6.8% 증가했다. 2017년 관련 통계 집계 시작 이래 가장 큰 규모다. 특히 음·식료품 거래액이 10.1% 증가하면서 대형마트 매출에 직접적인 타격을 가한 것으로 분석된다.
기업회생 절차를 진행 중인 홈플러스의 지점 영업 중단 결정도 한 요인으로 보인다. 홈플러스는 지난해 8월 총 15개 점포를 연내 폐점하겠다고 밝혔다가, 정치권 등의 압박으로 이를 보류했다. 결국 지난해 말 가양·장림·일산·원천·울산북구점 등 지점의 영업을 중단했고, 이달 계산·시흥·안산고잔·천안신방·동촌점도 셔터를 내리기로 했다.
중소기업중앙회가 지난달 발표한 ‘오프라인 대규모유통업체 입점 중소기업 거래 실태조사’를 보면 대형마트 입점업체 7.8%는 지점 폐점 및 유통망 축소에 따라 피해를 봤다고 응답했다. 37.5%는 지난해 매출이 전년 대비 감소했다고 답했다.