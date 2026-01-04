자산 30억 이상 슈퍼리치들이 뽑은 올해 국장 첫 종목은?

자산 30억이상의 고액자산가들이 새해 투자 전략으로 ‘K.O.R.E.A’를 뽑았다. 이들은 지난해 코스피 불장을 이끌었던 인공지능(AI) 위주의 주식시장 자금 유입과 한국시장의 상대적 강세가 올해도 이어질 것이라고 전망했다.

4일 삼성증권이 자산 30억원 이상 ‘SNI’ 고객 401명을 대상으로 최근 ‘2026년 주식 시황 전망 및 투자 계획’에 대한 설문조사를 진행한 결과 초고액 자산가들은 “2026년 국내 주식시장의 강력한 부활과 함께 공격적인 자산 증식의 기회로 삼겠다”는 의지를 내비쳤다. SNI는 예탁 금융자산 30억원 이상인 초고액자산가를 대상으로 한 삼성증권 자산서비스 브랜드다.

2일 서울 영등포구 한국거래소 전광판에 지수가 표시 되고 있다. 뉴시스

특히 이들은 2026년 투자의 핵심 키워드로 ‘K.O.R.E.A’를 제시했다. 이는 △한국 주식(K-stock) 선호 △한국 및 코스닥 시장의 성과 상회(Outperform) △주식 자산으로의 리밸런싱(Rebalancing) △상장지수펀드(ETF) 활용 △AI 주도 시장의 앞 글자를 딴 것이다.

삼성증권 관계자는 “여기에는 국내 증시의 재평가와 성장에 베팅하겠다는 의미가 담겨 있다”고 해석했다.

만약 단 한 종목만 살 수 있다면 무엇을 고르겠느냐는 질문에는 국민주 삼성전자가 18.2%로 1위에 올라 여전한 신뢰를 보여줬다. 글로벌 대장주인 테슬라는 14.1%로 2위, SK하이닉스는 8.6%로 3위를 기록했다.

또 새해 금융시장을 가장 잘 표현하는 사자성어로는 전도유망(앞날이 희망차고 장래가 밝음)을 고른 응답자가 25.2%로 가장 많았고, 이어서는 오리무중(무슨 일인지 알 수 없어 갈팡질팡함)이 23.2%를 기록했다. 전반적으로는 올해 시장을 긍정적으로 바라보지만, 시장의 불확실성을 경계하는시선도 여전히 존재하기에 나온 결과로 보인다.

설문조사에 응한 초고액 자산가들의 절반 가까이(45.9%)는 2026년 말 기준으로 코스피가 “4500포인트를 돌파할 것”이라고 내다봤으며, 이들 중 32.1%는 “오천피 시대가 열릴 것”이라고 기대했다.

코스닥 시장에 대한 기대감은 더욱 뜨거워서 응답자의 59.6%가 코스닥 지수 1000선 돌파를 예상했고, 이 중 29.3%는 1100선마저도 넘어설 것으로 예상했다. 유가증권시장과 코스닥 중 어느 시장의 상승률이 더 높을 것인지를 묻는 말에는 코스닥을 택한 응답자가 69%로 코스피(31%)를 고른 응답자의 갑절이 넘었다.

초고액 자산가들은 올해 적정 포트폴리오 비중을 묻는 질문에는 “주식에 80% 이상투자하겠다”는 응답이 57.9%에 달했고, 실제로 주식형 자산 확대 계획이 있느냐는 질문에도 67.1%가 “그렇다”고 답했다.

주식 비중을 대폭 늘리는 리밸런싱을 예고한 것으로 채권 등 안정형 자산 선호도가 높았던 작년 분위기와는 확연히 달라진 모습이다.

주도 섹터로는 여전히 AI가 꼽혔다. 응답자의 48.1%는 2026년 가장 중요한 화두로 AI 산업의 성장세 지속을 꼽았다. 투자 유망 업종 역시 AI·반도체(31.8%)가 1위였고, 로봇(18.0%), 제약·바이오·헬스케어(14.8%), 금융 등 고배당주(12.3%), 조선·방산·원자력(10.4%) 등이 뒤를 이었다.

투자방식에서는 개별 종목 발굴의 어려움 때문에 ETF 및 상장지수채권(ETN)을 활용하겠다는 응답이 49.1%로 가장 많았다. 직접 주식매수라고 밝힌 응답은 37.9%였다.