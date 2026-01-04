2026대구세계마스터즈육상경기대회 ‘공식 상품몰’ 오픈

2026 대구세계마스터즈육상경기대회 조직위원회는 대회 성공 개최 붐업을 위해 마스코트 등 상징물을 활용한 공식 상품을 개발하고 5일부터 판매에 나선다고 4일 밝혔다.

2026 대구세계마스터즈육상경기대회공식 상품 이미지. 대구시 제공

조직위원회는 대구시 대표 캐릭터인 ‘도달쑤’와 대회 상징물을 활용한 대회 공식 상품 23종을 개발했다. 이 가운데 선수들의 호응이 높은 인형, 열쇠고리, 티셔츠, 모자, 에코백 등 8종을 우선 선정해 홈페이지 내 ‘공식 상품몰’을 통해 판매를 시작한다.

해외 선수들이 대회 시작 전 상품을 미리 받아볼 수 있도록 해외 배송 서비스도 제공한다. 상품의 신뢰성을 높이기 위해 안전 인증(KC 마크)을 받은 데 이어 대회 종료 후 1년간 애프터서비스(A/S)도 지원할 계획이다.

35세 이상의 전 세계 생활체육인이 참가하는 이번 대회는 8월 22일부터 9월 3일까지 13일간 대구스타디움과 보조경기장, 경산시민운동장, 수성패밀리파크, 육상진흥센터 인근 도로 등 5개 경기장에서 진행한다. 종목은 총 34개로 100m 등 트랙 종목 17개, 높이뛰기 등 필드 종목 11개, 하프마라톤 및 10km 달리기 등 로드레이스 종목 6개로 구성했다. 조직위는 이번 대회에 전 세계 90개국에서 약 1만1000여명(선수 및 동반 가족 포함)이 참가할 것으로 예상한다.

진기훈 조직위원회 사무총장은 “이번 공식 상품 출시를 계기로 대회 분위기를 한층 끌어올리고, 국내외 참가자와 시민이 만족하는 성공적인 대회로 개최될 수 있도록 만반의 준비를 다 하겠다”고 말했다.