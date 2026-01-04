54세 심권호 비 오는 날 소개팅 "난 비 올 때 무패였다"

올림픽 레슬링에서 금메달 두 개를 목에 걸었던 심권호가 소개팅에 나선다. 심권호는 1972년생이고 미혼이다.

심권호는 5일 방송하는 TV조선 예능프로그램 '조선의 사랑꾼'에서 코미디언 심현섭 그리고 연애 코치 세 명이 심권호 소개팅 추진에 나선다.

지난 번 방송에서 여성과 영상통화에서 매우 긴장한 듯한 모습을 보였던 심권호는 이날 비가 내리자 "난 비 오는 날 무패"라며 자신감 넘치는 모습을 보인다.

연애 코치 중 한 명인 지영은 "진짜 무패냐. 그럼 오늘 밖에 나가서 여자를 만나도 무패겠다"고 한다.

심권호는 1998년 스웨덴에서 열린 세계선수권대회를 회상하며 체급을 올리고 나간 첫 번째 세계대회였는데, 비 오는 날 진 적이 없다는 사실에서 자신감을 얻어 두 번째 그랜드슬램의 한 부분을 달성했다.

이때 심권호와 함께할 의문의 여성이 빗속을 걸어나온다.

핑크빛 원피스에 청순한 실루엣을 가진 모습을 본 출연진은 "여신이다" "이게 무슨 일이냐"며 놀란다.

심권호 소개팅은 5일 오후 10시 공개된다.

<뉴시스>