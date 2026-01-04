'최민용 여동생' 김영아, 뭐 하나 봤더니… 日 톱모델 된 후 근황

배우 겸 모델 김영아가 근황을 알렸다. MBC '전지적 참견 시점' 방송화면 캡처

시트콤 ‘논스톱3’에서 ‘최민용 여동생’으로 얼굴을 알린 뒤 일본에서 톱모델로 활동 중인 김영아가 방송을 통해 근황을 알렸다.

지난 3일 방송된 MBC 예능 ‘전지적 참견 시점’에서는 배우 고준희 일상이 그려진 가운데, 고준희의 25년 지기 절친한 친구 김영아가 등장해 시선을 모았다.

이날 고준희는 김영아를 만나기 위해 일본을 찾았다. 두 사람은 각별한 우정을 드러내며, 처음 만난 날을 회상했다. 고준희는 “로데오거리에서 너무 예뻐 보여 먼저 말을 걸었다”라면서 김영아와 친해진 계기를 떠올렸다.

새해 목표에 대해 이야기하다가 대화가 연애 이야기로 흐르자, 김영아는 “나 이혼 두 번 하고 아이 낳을 동안 너는 뭐 한 거냐”라고 고준희를 타박해 웃음을 자아냈다. 고준희는 “나 연애는 계속 하고 있다. 보통 1년 반이면 헤어졌던 것 같다”고 말해 궁금증을 자아내기도 했다.

한편, 김영아는 2009년 한국인 남성과 결혼했으나 2013년 이혼했다. 이후 2014년 12세 연상의 일본인 사업가와 재혼해 2016년 아들을 얻었지만, 2024년에 다시 이혼 소식을 전했다.