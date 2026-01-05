[재미로 보는 오늘의 운세] 1월 5일 (월요일) 돈 빌려줄 구세주 어디에?…65년생에겐 이·윤·노씨가 복덩이

96년생 오늘 마음의 상처는 몇 일 가는 운이다. 84년생 무분별한 행동으로 일관하면 정리하라. 72년생 금전융통은 서남방으로 진출하면 단서가 온다. 60년생 선배의 조언으로 일이 순조롭게 진행된다. 48년생 나이가 들었다고 일을 나태하게 하지 마라. 36년생 부모에게 자식이란 기쁨 아니면 슬픔이다.

97년생 문제의 핵심을 찾기에 전전긍긍 하는 일진이다. 85년생 내용도 모르고 들이대다가 손해보기 십상이다. 73년생 신용문제 금전문제는 동남방에 지인을 만나시요. 61년생 오전에는 성가신 일이 있으도 오후에는 풀린다. 49년생 토지 땅 대지매매는 서북방으로 추진하세요. 37년생 연꽃 위에 올라서면 눈앞이 깨끗해진다.

98년생 상사와 관계가 원만하지 않아 고심이 따른다. 86년생 잘해준다고 한 일이 상대방에 부담이다. 74년생 오전에는 일이 복잡하고 오후에는 잘 풀린다. 62년생 점포매매는 동북방으로 추진하세요. 50년생 사람의 면면을 살피는 일에 몰두하라. 38년생 아닌 것을 맞다고 우기지 마라.

99년생 기운이 용솟음치니 자신감을 가지자. 87년생 금전문제는 동료나 이성에게 부탁하시요. 75년생 상황판단을 잘해야 위기에 몰리지 않는다. 63년생 중요한 일이 있으면 오후에 약속하세요. 51년생 고집을 피우면 사람들이 내 곁을 떠난다. 38년생 하나를 잃으면 하나가 빈자리를 메운다.

00년생 기본을 지키고 옛것을 지키자. 88년생 무에서 유를 창조한다는 심정으로 하라. 76년생 오늘은 매우 중요한 일이 있는 운이다. 64년생 아파트 빌라 주택매매는 서북방을 추진하세요. 52년생 역전의 묘미도 좋지만 현실적으로 어렵다. 40년생 소중한 것이 둘이라면 갈수록 힘들어진다. 28년생 나서야 할 곳을 선별하는 일은 힘들다.

01년생 아랫사람과의 소소한 불화가 온다. 89년생 구성원이 힘을 합치니 기세가 부흥한다. 77년생 감정표출은 자제하고 분위기를 읽어라. 65년생 금전융통은 이씨 윤씨 노씨에 부탁하세요. 53년생 본인에게 맞는 의원은 동쪽방에 있다. 41년생 숙이고 들어오는 사람에게 베풀지 마라. 29년생 시간절약과 노력하고 개발하는 데 써라.

02년생 한 굽이 돌아 서산에 닿는다. 90년생 일 관계로 찾아오는 사람에게 적극성을 보여라. 78년생 슬픔을 닦아주는 사람 평생의 은인이다. 66년생 선배나 친구들의 좋은 정보가 들어오는 운이다. 54년생 상가나 건물매매는 남북방으로 진출하여 추진하세요. 42년생 시간이 지날수록 그에 대한 보상이 온다. 30년생 성실한 태도로 일관하면 불리함을 극복.

03년생 지식이 부족하면 걸림돌이 되기 쉽다. 91년생 늘 패기 있는 마음자세가 운을 가져온다. 79년생 누군가를 사랑하는 것은 쉬운 일이 아니다. 67년생 재정문제는 서북방으로 추진하세요. 55년생 토지 땅 대지매매는 동북방으로 추진하세요. 43년생 대충 넘어가다가 돌부리에 넘어지기 쉽다. 31년생 승자의 기쁨보다 패자의 슬픔이 크다.

04년생 연인간에 서로의 마음이 다르다. 92년생 가족간에 한번은 겪어야하는 시기다. 80년생 윗사람의 의견을 경청하고 자세를 낮게 하라. 68년생 금전문제는 동남방으로 진출하면 성사가 가능합니다. 56년생 아파트 빌라 주택매매는 서북방으로 추진하세요. 44년생 다른 사람에게서 도움을 받는 운이다. 32년생 현재 일의 나타나는 결과에 책임을 져라

05년생 정신적 물질적인 손실이 걱정이다. 93년생 일은 많고 사람이 부족하니 괴롭다. 81년생 금전융통은 오후에 윗사람이나 지인을 만나보세요. 69년생 자영업자는 옮기거나 변화를 도모한다. 57년생 상가나 건물매매는 동남방으로 추진하세요. 45년생 질환에 시달리기 쉬우니 건강에 조심하라. 33년생 사람이 많은 곳에 있는 것이 좋겠다.

06년생 재물이 서서히 들어오는구나. 94년생 어지간한 일에는 짜증내지 않는 것이 좋다. 82년생 소원하는 바가 크지만 성취하긴 역부족이다. 70년생 현 직업에 이직 구상은 아직 시기상조다. 58년생 토지 땅 대지매매는 서북으로 진출하여 추진하시요. 46년생 문서상의 하자가 발생할 수 있다. 34년생 남의 일도 내 일처럼 열심히 하라.

95년생 아랫길도 위험하고 윗길도 미덥지 못하다. 83년생 불가능하다고 확신을 심으면 안주하게 된다. 71년생 금전문제는 동남방에 동료 지인을 만나보세요. 59년생 아파트 빌라 주택매매는 동남방을 추진하세요. 47년생 재물과 명예가 한꺼번에 이루워진다. 35년생 과제가 힘겨우면 불안감에 포기한다.

