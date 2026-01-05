세계일보
국내 ETF시장 ‘지각변동’ [경제 레이더]

입력 : 2026-01-05 05:00:00
수정 : 2026-01-04 19:15:46
김건호 기자
삼성·미래, 1·2위 격차 커져
한투·KB, 순위 바꾼 3·4위

지난해 상장지수펀드(ETF) 시장에서 유일하게 순자산 규모 100조원을 넘긴 삼성자산운용이 1위에 올랐다. 그간 ETF시장에서 치열하게 선두경쟁을 해온 미래에셋자산운용과 점차 격차를 벌리는 모양새다. 중위권에서 치열하게 경쟁하던 한국투자신탁운용과 KB자산운용의 순위가 바뀌는 등 ETF시장에서 ‘지각변동’이 감지된다.

 

서울 여의도 증권가. 연합뉴스

4일 금융투자협회에 따르면 지난달 31일 기준 삼성자산운용의 ETF 순자산은 113조5043억원에 달했고, 국내 ETF 시장에서 점유율은 38.25%를 차지했다. 미래에셋자산운용의 경우 삼성자산운용보다 16조212억원 뒤처진 97조4831억원(점유율 32.82%)을 기록해 2위에 올랐다. 미래에셋자산운용의 ETF 점유율은 2022년 37.66%에서 꾸준히 하락해 점유율 1위 자리를 다퉜던 삼성자산운용과의 지난해 격차도 5.43%포인트로 점차 벌어지고 있다. 두 자산운용사의 점유율 합은 71.07%에 달했다.

중위권에서는 3·4위 간 희비가 엇갈렸다. 지난해 말 한국투자신탁운용의 ETF 순자산은 연초 대비 93%나 급증하며 25조3505억원을 기록해 2024년까지 KB자산운용(21조866억원)이 올랐던 3위 자리를 꿰찼다.

지난해 말 기준 우리나라 전체 ETF 시장 순자산 규모는 297조원으로 2024년 12월 말(173조원)보다 약 125조원 증가했다.

지난해 개인이 가장 많이 순매수한 ETF 종목의 경우에도 삼성자산운용과 미래에셋자산운용의 미국 관련 ETF가 대부분을 차지했다. 미래에셋의 ‘TIGER 미국 S&P500’(3조6387억원·1위)과 ‘TIGER 미국나스닥100’(1조3120억원·6위), 삼성증권의 ‘KODEX 미국S&P500’(1조7866억원·3위)과 ‘KODEX 미국나스닥100’(1조5315억원·4위), ‘KODEX 미국배당커버드콜액티브’(7390억원·9위) 등 미국 관련 ETF가 상위권을 차지했다. 또 외국인들의 매수 1위 ETF 상품은 ‘TIGER 차이나전기차SOLACTIVE’로 4382억원의 자금이 몰린 것으로 나타났다.

