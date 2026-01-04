“이태원 참사는 연출” 2차가해 男 구속

영상·게시물에 700번 조롱·비방

후원금도 모아… 李대통령 “엄벌”

이태원 참사 관련 허위 주장을 반복적으로 온라인에 게시하고 유가족과 희생자를 조롱한 60대 남성이 구속됐다.



4일 경찰에 따르면 서울서부지법은 이태원 참사에 대해 ‘조작·연출’, ‘마약 테러’, ‘시신은 리얼돌’ 등 허위 주장을 담은 영상·게시물 약 700건을 반복 게시한 혐의(모욕·명예훼손)를 받는 A씨에 대해 2일 구속영장을 발부했다. 지난해 7월 이재명 대통령 지시로 경찰청 ‘2차 가해 범죄수사과’가 출범한 이후 가해자를 구속한 첫 번째 사례다.

지난 2025년 10월 28일 서울 용산구 이태원역 1번 출구 인근 참사 현장에 마련된 '10.29 기억과 안전의 길'에 추모메시지들이 붙어있다. 연합뉴스

이태원 참사 유가족이 지난해 9월 참사에 대한 음모론과 비방 등이 담긴 게시물 119건에 대해 고소장을 제출한 뒤 경찰은 본격 수사에 착수했다. A씨는 해외 영상 플랫폼이나 국내 주요 커뮤니티에 조작·편집된 영상 등을 올리며 후원 계좌를 노출해 금전적 이득을 취하려 하기도 했다.



이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 관련 기사를 공유하고 “조작정보 유포는 지속적으로 엄벌한다”며 “인면수심도 아니고 참사 유가족에게 이게 무슨 짓이냐”고 강하게 비판했다.



10·29 이태원 참사 유가족협의회는 논평을 내고 “그동안 표현의 자유나 의견 표명이라는 이름으로 방치됐던 2차 가해가 피해자의 생존권과 명예를 직접 침해하는 중대한 범죄라는 점을 분명히 확인한 것”이라며 “참사 피해자에 대한 2차 가해 범죄에 대해 무관용 원칙을 확고히 적용하고 전담 수사체계를 더 강화하라”고 요구했다.