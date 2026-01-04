‘장수마을’의 역설…‘절반이 노인’ 의성·군위, 韓 미래 자화상이라고? [수민이가 궁금해요]

위기 지역 되어버린 장수마을



시니어 1000만 시대, 살 집은 없어…대한민국 ‘실버 쇼크’

초고령 사회 본격화…전체 인구 중 고령 인구 비중 21.21%

1인 가구 대세는 70대… '나 혼자 사는' 어르신 꾸준히 늘어

시니어 느는데 집은 제자리… '분양형 실버타운' 규제에 막혀

65세 이상 인구가 전체 주민등록 인구의 21%를 넘어서며 초고령 사회가 본격화하고 있다. 1인 세대에서도 고령층 비중이 가장 높아 고령 인구의 단독 가구화 현상도 뚜렷해졌다.

4일 행정안전부의 ‘2025년 주민등록 인구통계 분석’ 결과에 따르면 작년 65세 이상 고령 인구는 1084만822명으로 전년(1025만6782명)보다 58만4040명(5.69%) 증가했다. 전체 주민등록 인구 5111만7378명 가운데 고령 인구 비중은 21.21%다.

65세 이상 고령 인구가 전체 주민등록 인구의 21%를 넘어서며 초고령사회가 본격화됐다. 연합뉴스

한국은 2024년 65세 이상 인구 비중이 20%를 넘어서며 초고령사회에 진입했다. 유엔(UN)은 65세 이상 인구 비율이 전체 인구의 7% 이상이면 고령화사회, 14% 이상이면 고령사회, 20% 이상이면 초고령사회로 분류하고 있다.

고령 인구 성별 비중은 여성이 23.39%로 남성(19.00%)보다 4.39%포인트(p) 높았다. 권역별로는 수도권이 전체의 18.82%, 비수도권은 23.69%로 각각 집계됐다.

65세 이상 인구 비중이 20%를 넘는 시·도는 전남(28.46%), 경북(27.46%), 강원(26.81%), 전북(26.61%), 부산(25.26%), 충남(23.43%), 경남(23.24%), 충북(23.05%), 대구(22.07%), 서울(20.43%), 제주(20.09%) 등 11곳으로 나타났다. 이 가운데 서울과 제주는 고령 인구 비중이 올해 처음으로 20%를 넘어섰다.

226개 시·군·구 가운데에서는 경북 의성군(49.20%), 대구 군위군(48.96%), 경남 합천군(47.39%), 전남 고흥군(47.25%), 경북 청도군(46.49%) 순으로 고령 인구 비중이 높았다. 전체 시·군·구 중 65세 이상 인구 비중이 20%를 넘는 곳은 170곳으로 집계됐다.

사진=게티이미지뱅크

1인 세대 증가세도 계속되고 있다.

연령대별 1인 세대를 보면 70대 이상이 221만8764명으로 전체 1인 세대의 21.60%를 차지해 가장 많았다. 이어 60대(18.90%), 30대(16.92%), 50대(15.92%), 20대(13.94%), 40대(12.29%), 20대 미만(0.44%) 순이었다.

성별로는 20대 미만과 70대 이상 1인 세대에서 여성이 많았다. 20∼60대 1인 세대에서는 남성이 더 많은 것으로 분석됐다.

1인 세대를 성별·연령대별로 보면 남자는 30대가 20.60%로 가장 많았다. 뒤이어 50대(18.82%), 60대(18.64%), 40대(15.47%), 20대(13.74%), 70대 이상(12.32%), 20대 미만(0.41%) 순으로 나타났다.

여자는 70대 이상이 31.35%로 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 60대(19.17%), 20대(14.16%), 30대(13.04%), 50대(12.87%), 40대(8.94%), 20대 미만(0.47%) 순이었다.

한국이 초고령사회에 들어섰지만 시니어 주거 시장은 여전히 제자리걸음이다.

국가데이터처에 따르면 올해 국내 65세 이상 고령 인구는 1050만 명이다. 그러나 노인복지법상 노인복지주택(실버타운) 공급은 전국적으로 1만 가구 안팎에 그친다.

고령 인구 대비 공급률로 환산하면 0.1%대다. 전문가들은 시장 형성을 가로막는 결정적 요인으로 ‘일관성 없는 규제’를 꼽는다. 정부는 2015년 투기 수요 억제와 부실 운영 방지를 명분으로 노인복지주택의 분양형 공급을 사실상 차단했다.

공급 측면에서도 장벽이 높다. 노인복지주택은 낮은 수익성과 용적률 혜택 부족으로 대형 시공사나 민간 디벨로퍼(시행사)의 참여가 쉽지 않다.