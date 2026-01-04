한울본부, 6500만보 걸음으로 나눔 실천… ‘ESC 캠페인’ 성과

ESC(Eco Step Challenge) 캠페인 시행

걸음·물품 기부 챌린지로 불우 이웃 지원



한국수력원자력 한울원자력본부는 지난달 24일부터 이달 15일까지 ESC(Eco Step Challenge) 캠페인을 펼치고 있다고 4일 밝혔다.

이번 캠페인은 Move Forward(희망으로 나아가기)와 Move Backward(자연으로 돌아가기) 두 가지를 주제로, 걷기와 재활용품 기부를 통한 사회 공헌 활동으로 구성됐다.

한울본부가 ESC(Eco Step Challenge)캠페인을 시행한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 한울본부 제공

캠페인에는 665명이 참가해 총 걸음 수 6500만 보, 130박스의 기부 물품을 모아 목표를 초과 달성했다.

이세용 한울원자력본부장은 Move Forward(희망으로 나아가기)를 달성해 울진지역아동센터에 학용품과 간식세트를, 알움인 카페에는 리유저블 컵을 지원했다.

물품 기부 챌린지 Move Backward(자연으로 돌아가기)는 굿윌스토어에 물품을 전달하고, 재판매해 자원 순환의 가치 증진에 기여할 예정이다.

이세용 한울본부장은 "참여형 기부 문화를 만들 수 있어 매우 뜻깊다"며 "더욱 향상된 컨텐츠로 도전적인 목표를 설정해 친환경의 가치와 나눔의 의미를 공고히 할 수 있는 기부문화를 이어가겠다"고 말했다.