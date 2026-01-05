“수하물 지금 찾으세요” 인천공항, 실시간 안내

빅데이터 적용 수취 시간 예상

인천공항이 도착 수하물의 예상 수취시간을 실시간으로 알려주는 안내 서비스를 도입했다.



인천국제공항공사는 여객 편의 개선을 위해 빅데이터에 기반해 도착 수하물의 수취시간을 실시간으로 알려주는 안내 서비스를 전 세계 공항 중 최초로 도입했다고 4일 밝혔다.



이 서비스는 인천공항 1층 도착 수하물 수취장에 설치된 LED 전광판을 통해 확인할 수 있다. 도착 수하물이 나오기 시작하는 예상 시간과 도착 수하물이 나오기까지 전 과정의 진행률을 실시간으로 안내한다.



인천공항공사가 자체 개발한 이 서비스는 누적된 빅데이터와 항공편의 실시간 운항정보를 반영해 실제 수하물의 이동 소요시간을 실시간으로 분석해 예측 정확도를 높였다.



도착 수하물 전체 처리 과정을 실시간으로 알려주기 때문에 여객들이 수하물의 예상 수취시간을 예측할 수 있어 불필요한 대기시간을 줄일 수 있으며 지하철과 공항버스 등 연계 교통편을 편리하게 이용할 수 있게 됐다.



인천공항공사는 이 서비스를 현재 인천공항 제1여객터미널에서 시범적으로 운영 중이다. 운영 결과를 분석해 제2여객터미널까지 확대해 운영할 계획이다. 또 인천공항 모바일 앱(인천공항+)에서 이 서비스를 이용할 수 있도록 올해 상반기까지 시스템 개발 등을 완료할 방침이다.



이학재 인천국제공항공사 사장은 “디지털 대전환을 바탕으로 여객 맞춤형 서비스 혁신을 지속해 여객편의를 높이고 인천공항의 미래 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.