한파에 떨지 않게… 정류장 온기충전소 확충

금천구, 8곳 더 만들어 19곳 운영

횡단보도 교차로에도 시범 설치

서울 금천구가 한파로부터 주민을 보호하기 위해 유동·대기 인구가 많은 횡단보도 교차로와 버스정류장 19곳에 한파 저감시설인 ‘온기충전소’를 설치했다.



4일 금천구에 따르면 온기충전소는 버스 탑승이나 신호 대기 중 잠시 추위를 피할 수 있도록 설치한 시설이다. 구는 지난해 온기충전소 11곳을 운영한 데 이어 올해는 8곳을 추가 설치해 19곳으로 확대했다.



설치 장소는 가산디지털단지역, 독산역, 금천구청역 등 유동 인구가 많은 주요 거점이다. 올해는 버스정류장 인근이 아닌 시흥사거리 횡단보도 교차로에도 단독형 온기충전소 1곳을 시범 설치했다. 횡단보도 신호 대기 시간이 긴 교차로 특성을 반영해 보행 중 한파에 취약한 어르신과 장애인 등의 이용 편의를 높였다고 구는 설명했다.



온기충전소는 보온성과 내구성이 우수한 폴리카보네이트 소재를 사용했으며 운영이 종료된 후에는 철거·보관·재설치가 가능하다. 신규 설치 시설은 출입문 손잡이 길이를 조정해 어린이와 장애인도 보다 쉽게 이용할 수 있도록 했다는 설명이다.



유성훈 구청장은 “앞으로도 한파에 취약한 환경을 세심하게 살펴 겨울철 안전관리에 최선을 다하겠다”고 말했다.