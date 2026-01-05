전국 대체로 맑음…경기·강원 일부 지역 아침 기온 -10도 '뚝'

월요일인 5일은 전국이 대체로 맑겠으나 남부지방은 오전까지, 제주도는 오후까지 대체로 흐리겠다.



오전까지 제주도에 비 또는 눈이 내리는 곳이 있겠다.

새해 첫 출근일인 2일 서울 광화문 사거리에서 시민이 횡단보도를 건너고 있다. 연합뉴스

예상 강수량은 울릉도·독도 5㎜ 미만, 제주도 5㎜ 안팎이다. 예상 적설량은 울릉도·독도 1~3㎝, 제주도 산지 1~5㎝다.



동쪽 지역을 중심으로 매우 건조한 상태가 이어져 산불 등 각종 화재 예방에 각별히 주의해야 한다.



경기 북부 내륙과 강원 내륙·산지를 중심으로 아침 기온이 -10도 안팎으로 매우 낮겠다.



바람도 약간 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠으니 낮은 기온으로 인한 건강관리에 유의해야 한다.



낮 최고기온은 0∼9도로 예보됐다.



이날 오전 5시 현재 기온은 서울 -3.6도, 인천 -2.5도, 수원 -3.4도, 춘천 -8.1도, 강릉 1.2도, 청주 -0.5도, 대전 -1.0도, 전주 -1.5도, 광주 2.0도, 제주 8.4도, 대구 2.7도, 부산 3.5도, 울산 4.1도, 창원 3.2도 등이다.



미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 '좋음'∼'보통' 수준으로 예상된다. 다만, 부산·경남은 오전까지 '나쁨' 수준일 것으로 예보됐다.



바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다.



안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·서해 1.0∼3.5m, 남해 0.5∼2.5m로 예상된다.



※ 이 기사는 인공지능(AI) 기술을 활용해 제작되었습니다. 인공지능이 쓴 초고와 기상청 데이터 등을 토대로 취재 기자가 최종 기사를 완성했으며 데스킹을 거쳤습니다.



기사의 원 데이터인 기상청 기상예보는 웹사이트(https://www.weather.go.kr)에서도 확인할 수 있습니다.

<연합>