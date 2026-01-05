보컬그룹 어반자카파, 전국 7개 도시 투어 콘서트 성료

보컬그룹 어반자카파가 EP앨범 ‘스테이(STAY)’ 발매를 기념해 진행한 전국 7개 도시 투어 콘서트를 화려하게 성료 했다.

5일 앤드류컴퍼니에 따르면 어반자카파는 지난해 11월 3일 4년 만에 EP앨범 ‘스테이’를 발매했다.

이어 ‘겨울’이라는 이름을 달고 지난해 11월 22일 광주(광주예술의전당 대극장) 공연을 시작으로 11월 29∼30일 서울(올림픽공원 올림픽홀), 12월 6일 부산(KBS홀), 12월 13일 셩기 성남(성남아트센터 오페라하우스), 12월 20일 김해(김해서부문화센터), 12월 25일 대구(천마아트센터), 지난 3일 대전(충남대 정심화홀)까지 총 7개 도시에서 전국투어 콘서트를 개최했다.

이번 공연에서는 ‘이 밤이 특별해진 건’ ‘소원’으로 시작하여 ‘그런 밤’ ‘그대 고운 내사랑’ ‘커피를 마시고’ ‘뷰티풀 데이(Beautiful Day)’ ‘저스트 어 필링(Just A Feeling)’ ‘리버(Riverㅖ’ ‘안녕’ ‘열 손가락’ 그리고 ‘우리의 겨울’ ‘서울 밤’ ‘목요일 밤’ ‘겟(Get)’ ‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유(All I Want for Christmas Is You)’ 를 열창했다.

솔로곡으로 조현아는 ‘산타 클루스 이즈 커밍 투 유(Santa Claus Is Coming To Town)’를 박용인은 ‘소다 팝(Soda pop)’을 권순일은 ‘골든(Golden)’을 메들리로 보여주며 팬들에게 감동과 즐거움을 선사했다.

또한 수지와 이도현이 주인공으로 출연한 뮤직비디오와 함께 ‘스테이(STAY)’의 감미로운 선율과 함께 세련미 넘치는 무대를 펼쳤고 ‘코끝에 겨울’ ‘니가 싫어’ ‘그때의 나, 그때의 우리’ 그리고 앙코르 곡 ‘널 사랑하지 않아’ ‘그날에 우리’를 마지막으로 공연의 대미를 장식했다.

앤드류컴퍼니 “이번 어반자카파의 전국투어 공연을 찾아주신 수많은 관객들에게 너무나 감사드리고 또 감사드립니다”고 전했다.