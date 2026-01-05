강훈식 “이혜훈 후보자 지명 자체가 저희로서는 도전…청문회 지켜봐야”

강훈식 대통령 비서실장은 5일 “이혜훈 기획예산처 장관 후보자의 지명 자체가 저희로서는 도전”이라고 말했다. 각종 논란이 불거진 이 후보자에 대한 지명 철회 가능성에는 선을 그으며 청문회까지는 지켜보겠다는 입장도 밝혔다.

강 실장은 이날 CBS ‘박성태의 뉴스쇼’ 인터뷰에서 “결국은 청문회에서 (이 후보자) 본인이 어떤 입장인지 들어봐야 할 것이라고 생각한다”고 말했다.

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 5일 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하고 있다. 연합뉴스

그는 국민의힘이 이 후보자 지명에 크게 반발하며 제명 조치한 것을 두고선 “이렇게까지 많이 반발할 것이라고 생각 안 했다”며 “도대체 그러면 국민 통합은 어떤 방식으로 만들어야 하는지 되묻지 않을 수 없다”고 아쉬움을 표했다. 또 강 실장은 “(이 후보자의) 내란에 관한 입장은 (지명 전) 보고가 다 됐고, 본인의 사과 의지를 분명히 확인하고 지명했다”고 밝혔다.

강 실장은 “이 문제가 계엄과 내란의 상처를 받았던 분들한테 더 슬픈 현실일 수도 있을 거라고 생각하지만, 이것을 한번 도전해 본다는 게 대통령의 의지”라며 “저희는 청문회까지 충분히 지켜보고 평가받아봐야 한다고 생각한다”고 했다.

이 후보자의 부동산 투기 의혹이 불거진 것에 대해선 “저쪽 진영에서 후보자로서 공천받았던 시기에 있었던 부분이고, 오래된 이야기”라고 언급한 반면 ‘갑질’ 의혹과 관련해선 “검증에 잘 잡히지 않는 내용”이라며 청문회에서 소명을 들어봐야 한다고 했다.

강 실장은 이 후보자를 지명한 이유를 묻자 “자원 배분이 관계 중심으로 이뤄지는 것을 경계하고 있다”며 “균형 잡힌 시각으로 냉정하고 객관적으로 할 수 있을 것이라는 부분이 반영됐다”고 답했다.

최근 대전·충남에 이어 광주·전남까지 지역통합 논의가 이뤄지는 데 대해선 “대통령이 (순방에서) 돌아오셔서 광주, 전남 의원들과 오찬을 하고 나면 큰 윤곽이 나오지 않을까 생각한다”고 밝혔다. 이어 ‘이번 지방선거에서 두 지역 모두 통합 단체장을 뽑을 수 있느냐’는 질문엔 “가능하다”고 답했고, ‘그쪽으로 노력하고 있느냐’는 질문에도 “예”라고 했다. 전날 청와대 대변인실은 “이 대통령이 9일 더불어민주당 광주, 전남 국회의원 등을 청와대에 초대해 오찬 간담회를 가질 예정”이라고 밝혔다.