“아버지에게 배웠어요”…식당 알바하던 고교생들, 의식 잃은 80대 손님 심폐소생술로 살려

식당에서 아르바이트를 하던 고등학생들이 갑자기 의식을 잃고 쓰러진 손님을 심폐소생술(CPR)로 구조한 사실이 뒤늦게 알려졌다.

식당서 의식 잃은 손님 심폐소생술 하는 고등학생. 연합뉴스(울산교육청 제공)

5일 울산교육청에 따르면 울산 대송고등학교 2학년 윤재군 군과 화암고등학교 2학년 문현서 군은 지난달 28일 오후 1시 30분쯤 울산 동구 일산지회센터 식당에서 주말 아르바이트를 하던 중 갑자기 의식을 잃고 쓰러진 어르신을 목격했다.

당시 식당 사장님은 “119, 119”하고 다급하게 소리치고 있었고, 옆에 있던 일행들은 어쩔 줄 몰라 하는 상황이었다.

이에 두 학생은 위험한 상황임을 직감하고 지체없이 역할을 나눠 대응에 나섰다.

문군은 곧장 달려가 어르신을 평평한 바닥에 눕힌 후 고개를 젖혀 기도를 확보했고, 윤군은 심폐소생술을 시행했다. 학생들의 신속한 대처 덕분에 어르신은 현장에서 의식을 회복할 수 있었고, 이후 도착한 119 구급대에 의해 병원으로 이송됐다.

이들의 선행은 현장에 있던 목격자가 학교 누리소통망인 인스타그램에 해당 학생을 칭찬해 달라는 내용의 글이 올라오면서 알려졌다.

식당서 쓰러진 어르신을 심폐소생술로 구한 울산 고교생들이 귀감이 되고 있다. 사진은 왼쪽부터 울산 대송고 윤재준·화암고 문현서 학생. 울산시교육청 제공

윤군은 “HD현대중공업 사내 특수 구조대원인 아버지를 따라 어려서부터 심폐소생술을 10번 가까이 배운 것 같다. 학교에서 배운 안전 교육도 도움이 됐다”며 “실제 상황에서 당황하지 않고 잘 대처해서 정말 기쁘다”고 말했다.

대송고 박수영 교장은 “위급한 순간에 용기를 낸 학생들이 대견하고 자랑스럽다”며 “이번 사례를 계기로 생명 존중 의식과 응급 대응 역량의 중요성을 다시 한번 확인한 만큼, 앞으로도 체험 중심의 안전 교육을 더욱 강화하겠다”고 말했다.