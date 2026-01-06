[재미로 보는 오늘의 운세] 1월 6일 (화요일) 돈이 필요하신가요? 옆자리 동료에게 부탁해 보세요

96년생 세 살 버릇 여든가니 나쁜 습관은 버려라. 84년생 금전문제는 동북방을 진출하면 해결책이 나타난다. 72년생 대립으로 서로에게 상처를 입힐 수 있다. 60년생 문제의 책임은 자기 선에서 해결하라. 48년생 건강에 최선을 다 할 운이다. 36년생 있다가 없으면 더욱 아쉬운 법이다.

97년생 통신관련 종사자는 원리원칙대로 해라. 85년생 금전융통은 동료나 이성에게 부탁하세요. 73년생 처리할 업무가 벅차도 묵묵히 정진하라. 61년생 이성관계나 윗사람관계에 조심할 일진다. 49년생 토지 땅 대지매매는 동서방으로 추진하세요. 37년생 바닥에서 하늘을 보니 높이 짐작이 어렵다.

98년생 나가서 큰소리치면 재운이 절로 생긴다. 86년생 신용문제로 직장에 문제가 발생할 수 있다. 74년생 개개인의 시각차가 크다면 다시 생각하라. 62년생 자신이 주체가 되어 움직이길 바란다. 50년생 상가나 건물매매는 남동방으로 추진하세요. 38년생 상심한다고 문제가 해결되는 것이 아니다.

99년생 정보나 통신만 보고 선뜻 선택하지 마라. 87년생 부모의 부동산 유산은 매매하지 마세요. 75년생 금전문제는 서북방으로 진출하면 해결책이 나온다. 63년생 점포매매는 동남방으로 추진하세요. 51년생 소식을 접하지만 상황이 변했으니 답답하다. 39년생 과거의 쓰라린 기억은 지워라

.

00년생 일을 수정해야 할 경우 어려움이 있다. 88년생 개선할 부분은 과감하게 정리하자. 76년생 금전융통은 선배나 지인을 만나보세요. 64년생 인내하고 화해하는데 중점을 두어라. 52년생 아파트 빌라 주택매매는 동북방으로 추진하세요. 40년생 행동은 취하지 않고 생각과 상상만 한다. 28년생 시간을 아끼고 분야에 대한 지식을 넓혀라.

01년생 급격한 이동 변화는 불리하다. 89년생 아무도 느끼지 못하는 즐거움이 온다. 77년생 금전문제는 동남방으로 진출하면 귀인이 나타난다. 65년생 핸디캡을 벗어날 수 있는 묘책만 찾아라. 53년생 집안 사람들이 불화하기 쉬운 시점이다. 41년생 토지 땅 대지매매는 북서방으로 추진하세요. 29년생 시행 목적이 확고하면 뒤로 미루지마라.

02년생 현재에 보이지 않는 벽을 분석하자. 90년생 진전되기 힘들어 우왕좌왕 한다. 78년생 금전융통은 멀리 있는 동료나 지인에 부탁하세요. 66년생 정당하게 이기는 것을 목적으로 해라. 54년생 고정관념에 얽매이지 말고 새로움을 찾아라. 42년생 상가나 건물매매는 남동방으로 추진하세요. 30년생 당혹스럽지만 원인은 자신에게 있다.

03년생 지금부터 점차 사업운은 좋아진다. 91년생 늘 패기 있는 마음자세가 운을 가져온다. 79년생 금전문제는 서남방으로 진출하면 해결책이 나옵다. 67년생 오늘은 동남으로 출행하면 귀인을 만난다. 55년생 삼자의 개입으로 계약이 백지화될 수 있다. 43년생 아파트 빌라 주택매매는 동북방으로 추진하세요. 31년생 기다리는 사이에 다른 사람이 먼저 챙긴다.

04년생 집안에 경사가 있다. 92년생 누군가를 사랑하는 것은 쉬운 일이 아니다. 80년생 금전문제는 남동방으로 진출하면 단서가 나옵다. 68년생 지난 일 때문에 고심할 수 있으니 생각해보라. 56년생 사업을 하는 사람은 변수를 잘 따져라. 44년생 상가나 건물매매는 북서방으로 추진하세요. 32년생 시간의 흐름을 모를 정도로 바쁘다.

05년생 고정관념에 얽매이지 말자. 93년생 확고한 인간관계를 형성하는 것이 좋겠다. 81년생 분실물아나 물품구입에 주의해서 선택하자. 69년생 약속을 소중히 하여 10분전에 기다려라. 57년생 투자에 성사시키려면 좋은 방향을 선택하라. 45년생 토지 땅 대지매매는 서북방으로 추진하세요. 33년생 신속하게 움직이면 바라는 것을 얻는다.

06년생 다가서는 모습을 보이는 것이 중요하다. 94년생 곳간에 곡식이 쌓이니 고생이 헛되지 않는다. 82년생 금전융통은 오후에 지인을 만나면 희소식이 있다. 70년생 좋은 아침이 좋은 하루를 만든다. 58년생 사사로운 감정으로 인해 마음상하기 쉽다. 46년생 아파트 빌라 주택매매는 남동방으로 추진하세요. 34년생 금전문제로 어지러우니 손익계산은 하라.

95년생 확실히 마무리 않으면 돌부리에 넘어지기 쉽다. 83년생 신용문제 금전관계는 멀리 있는 선배나 지인에 부탁하라. 71년생 상하관계가 돈독하면 위기를 극복한다. 59년생 오늘은 멀리서 옛 친구 통신이 오는 운이다. 47년생 점포매매는 북서방으로 추진하여 타협하세요. 35년생 슬럼프는 마음 속에서 인식할 때 길어진다.

백운철학원