‘마지막 급전’ 카드론 두 달 연속 증가

은행 문턱 높아지고 주식 빚투 몰려

2025년 11월 1.14% 늘어 잔액 42.5조

대출 규제 여파로 감소세를 보이던 카드론 잔액이 두 달 연속 증가했다. 은행권 대출 문턱이 높아진 가운데 긴급자금 수요가 카드업계로 몰린 영향으로 풀이된다.

5일 서울 명동 골목에 카드대출 관련 광고물이 부착되어 있다. 연합뉴스

5일 여신금융협회에 따르면 롯데·BC·삼성·신한·우리·하나·현대·KB국민·NH농협 등 9개 카드사의 지난해 11월 말 카드론 잔액은 42조5529억원으로 집계됐다. 이는 전월 말(42조751억원) 대비 1.14% 증가한 수치다. 전월 대비 증가율은 2023년 10월(1.28%) 이후 1년여 만에 가장 높은 수준이다.



카드론 잔액은 지난해 6월부터 9월까지 4개월 연속 감소세를 보였다. 금융위원회가 지난해 6월27일 가계부채 관리 강화를 위해 신용대출 한도를 연소득 100% 이내로 제한하면서 카드론 역시 규제 대상에 포함된 영향이다. 그 결과 지난해 9월 말 카드론 잔액은 41조8375억원으로 1년 만에 최저치를 기록했다.



하지만 10월 들어 카드론 잔액은 전월 대비 0.57% 증가하며 반등했고, 11월에는 증가 폭이 더욱 확대됐다.



카드론 상환을 위해 다시 카드론을 이용하는 대환대출 잔액도 같은 흐름을 보였다. 대환대출 잔액은 지난해 9월 1조3611억원에서 10월 1조4219억원, 11월 1조5029억원으로 두 달 연속 늘어났다.



한 카드업계 관계자는 “경기 불확실성이 커지고 은행 대출이 까다로워지면서 긴급자금 성격이 강한 카드론 수요가 늘어난 것으로 보인다”고 말했다.



여기에 국내 증시가 코스피 4000선을 돌파하며 개인투자자들 사이에서 이른바 ‘빚투’(빚내서 투자) 열풍이 확산된 점도 카드론 증가 요인으로 거론된다.