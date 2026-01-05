[알립니다] 제70회 신문의 날 표어·캐릭터 공모합니다

한국신문협회·한국신문방송편집인협회·한국기자협회는 제70회 신문의 날을 맞아 표어 및 신문홍보 캐릭터를 공모합니다. 독자 여러분의 많은 참여를 바랍니다.



1. 표어 공모전



- 출품규격 및 출품작 수 : 20자 이내, 개인별 2점 이내



2. 신문홍보 캐릭터 공모전



- 출품규격



캐릭터 형태 : 기본형 앞, 뒤, 좌, 우 4종



제출 파일 확장자 : JPG, PNG, PDF 파일(손그림 제외)



- 출품작 수 : 개인별 2작품 이내



●시상 내역(표어·캐릭터 각각 선정 및 시상)



대상 1명(상금 100만원과 상패)



우수상 2명(상금 50만원과 상패)



● 공모 기간 : 2026년 1월 5일(월) ~ 2월 27일(금) 17:00까지



● 발 표 : 3월 중순 이후 수상자 개별 통보



● 시 상 : 제70회 신문의 날 기념 대회



● 문 의 처 : 한국신문협회, (02)733-2251



※ 표어·캐릭터 응모 방법은 한국신문협회 홈페이지(www.presskorea.or.kr) 참고



한국신문협회·한국신문방송편집인협회·한국기자협회