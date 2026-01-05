콜롬비아·쿠바에 그린란드까지… 트럼프 ‘끝없는 영토 야욕’

중남미 좌파 정권 ‘다음 표적’ 시사



콜롬비아 대통령 겨냥 “병든자가 통치”

“쿠바, 실패한 국가” 정권교체 거론도

중·러의 남미 영향력 확대 견제 포석



그린란드 두고도 “美 국방에 꼭 필요”

덴마크 총리 “동맹국 향한 위협 멈추라”

베네수엘라에 전격 군사 개입한 도널드 트럼프 미국 대통령이 콜롬비아와 쿠바, 그린란드까지 잇따라 거론하며 노골적인 영토 장악과 영향력 확대 의도를 드러내고 있다. 이들 국가에 곧바로 추가 군사력을 투입할 가능성은 크지 않다는 관측이 우세하지만, 이미 한 차례 무력 행동에 나선 뒤 위협적 발언을 이어가면서 국제적 긴장이 고조되고 있다.

사진=AFP연합뉴스

AP통신, CNN방송 등 외신에 따르면 4일(현지시간) 트럼프 대통령은 에어포스원 기내에서 기자들과 만나 쿠바, 콜롬비아 등 다른 중남미 좌파 정권이 ‘다음 표적’이 될 수 있다고 시사했다.

트럼프 대통령은 구스타보 페트로 콜롬비아 대통령을 겨냥해 “콜롬비아는 코카인을 제조해 미국에 판매하는 것을 좋아하는 병든 자가 통치하고 있다”면서 “그가 오래 버티지는 못할 것”이라고 말했다. 기자들이 향후 콜롬비아에서 군사 작전이 전개될 수 있다는 의미인지 묻자 트럼프 대통령은 “그 말이 괜찮게 들린다”며 가능성을 부인하지 않았다. 트럼프 대통령은 쿠바에 대해서도 “쿠바는 붕괴할 준비가 돼 있다”며 “쿠바는 모든 수입을 베네수엘라 석유에 의존해 왔으며 현재는 수입이 전혀 없다”고 말했다. 트럼프 대통령은 지난 3일에도 쿠바를 ‘실패한 국가’라고 표현했다.

이에 페트로 대통령은 엑스(X)에 “나는 불법적인 존재도 아니고 마약 사범도 아니다”며 “국민 다수가 사랑하고 존중하는 대통령을 체포하려고 든다면 거대한 민중 봉기에 직면할 것”이라고 맞섰다. 그러면서 “라틴아메리카는 단결해야 한다. 그렇지 않으면 노예 취급을 받게 될 것”이라고 강조했다.

트럼프 행정부가 베네수엘라 작전 직후 콜롬비아, 쿠바를 언급한 것에 대해 AP통신은 “라틴아메리카 전역에 ‘누가 다음이냐’라는 공포를 확산시켰다”고 전했다.

성조기로 채운 그린란드… MAGA 활동가의 도발 도널드 트럼프 미국 대통령이 자국 방위를 위해 덴마크령인 그린란드가 “반드시 필요하다”는 입장을 거듭 밝힌 가운데, 4일(현지시간) 트럼프 대통령의 최측근인 스티븐 밀러 백악관 부비서실장의 아내이자 극우 팟캐스터인 케이티 밀러가 그린란드 전역을 미국 성조기로 덮은 지도와 “곧”이라는 문구가 덧붙여진 게시글을 공유했다. 트럼프 대통령은 베네수엘라 공격 이후에도 쿠바, 콜롬비아 등 다른 중남미 좌파 정권이 ‘다음 표적’이 될 수 있다고 시사하는 등 위협적인 발언을 쏟아내고 있다. 케이티 밀러 엑스(X) 캡처

덴마크 자치령 그린란드를 둘러싼 긴장에도 다시 불이 붙었다. 트럼프 대통령은 이날 미국 애틀랜틱 인터뷰에서 “그린란드는 러시아와 중국 선박에 둘러싸여 있다”며 “우리는 방위를 위해 그린란드가 절대적으로 필요하다”고 못 박았다. 여기에 미군의 베네수엘라 작전 완료 수 시간 후 우파 팟캐스터 케이티 밀러가 엑스에 ‘곧’이라는 문구와 함께 성조기로 덮인 그린란드 지도를 올려 불안을 키웠다. 밀러는 트럼프 대통령의 최측근인 스티븐 밀러 백악관 부비서실장의 아내이다. 메테 프레데릭센 덴마크 총리는 이날 성명을 내고 “완전히 터무니없는 말”이라고 비판하며 “역사적 동맹국을 위협하는 행위를 중단하라”고 촉구했다. 옌스 프레데리크 닐센 그린란드 총리도 “우리는 매물이 아니다. 절대 아무것도 바뀌지 않았다”고 강조했다. 노르웨이와 스웨덴, 핀란드 등 북유럽 국가들은 일제히 덴마크와의 연대를 표명했다.

트럼프 대통령은 지난해 2기 행정부 출범 초부터 그린란드에 대한 욕심을 지속적으로 드러냈다. 지난해 말에는 루이지애나 주지사 제프 랜드리를 ‘그린란드 특사’로 지명하고 “그린란드를 미국의 일부로 만들겠다는 계획을 도울 것”이라고 밝히기도 했다.

린란드 주변 해역에서 순찰활동 중인 덴마크의 해군 함정 모습. AP연합뉴스

미국 싱크탱크 ‘디펜스 프라이어리티즈’의 군사 분석 책임자인 제니퍼 카바나에는 “예전에는 트럼프의 그린란드 발언을 그냥 허풍으로 봤지만 이제는 그렇게만 보기 어렵다”며 “미국이 마음만 먹으면 그린란드에 병력 몇백 명, 많게는 몇천 명을 들여보내는 일은 어렵지 않을 것”이라고 지적했다.