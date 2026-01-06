정통과 혁신 조화… 더 강해진 ‘코뿔소’

KG모빌리티, 픽업 ‘무쏘’ 출시

멀티 라인업… 선택권 강화

KG모빌리티(KGM)가 5일 픽업 무쏘(MUSSO·사진)를 출시하고 본계약에 돌입했다고 밝혔다.



무쏘는 ‘디 오리지널’(The Original)이라는 슬로건 아래 선보이는 ‘무쏘 스포츠&칸’의 후속 모델이다. 전면 디자인과 파워트레인, 데크, 서스펜션 등 주요 사양을 중심으로 멀티 라인업을 갖춰 고객이 원하는 맞춤형 픽업을 제공한다. 도심형 픽업 감성을 강조한 ‘그랜드 스타일’ 패키지를 선택 사양으로 운영해 폭넓은 선택지를 제공한다. 해당 패키지는 M7 트림부터 적용할 수 있다.



파워트레인은 가솔린 2.0 터보 엔진과 디젤 2.2 LET 엔진으로 구성해 주행 환경과 활용 목적에 따라 선택할 수 있으며, 비즈니스와 레저 등 다양한 활용성을 고려해 스탠다드와 롱 두 가지 데크 타입을 운영해 실용성을 한층 높였다. 스탠다드 데크의 적재 중량은 다이내믹 5링크 서스펜션 적용으로 최대 400㎏이며, 롱 데크는 파워 리프 서스펜션 적용 시 최대 700㎏, 다이내믹 5링크 서스펜션 적용 시 최대 500㎏까지 가능하다.



트림별 판매 가격은 2.0 가솔린 모델 △M5 2990만원 △M7 3590만원 △M9 3990만원이다. 2.2 디젤 모델은 △M5 3170만원 △M7 3770만원 △M9 4170만원이다.



KGM 관계자는 “무쏘는 픽업 고유의 아이덴티티를 강화하는 데 초점을 맞췄다”며 “이원화된 스타일과 뛰어난 실용성으로 다양한 라이프스타일에 최적화된 만족감과 즐거운 드라이빙 경험을 선사할 것”이라고 말했다.